"يلا" تحصد جائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي لعام 2021

المصدر: البيان

أعلنت مجموعة "يلا المحدودة" التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، اليوم عن فوزها بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي لعام 2021 عن فئة الألعاب - الإعلام والترفيه.

ويأتي فوز الشركة بالجائزة تقديراً للتميّز الذي حققته تطبيقاتها في إطار سعيها المستمر على تحقيق متطلبات واحتياجات المشتركين باعتبارها مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتحتفي جائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي والتي نظمتها مجلة بيزنس ريفيو الأسيوية وهي مجلة أكاديمية متعددة التخصصات بالشركات الرائدة التي تقدم مساهمات استثنائية لدعم الابتكار التكنولوجي بمنتجات وحلول حصرية وجديدة في مجال اعمالها في منطقة الشرق الأوسط.

وقد تم تقييم المرشحين للجائزة من قبل لجنة تحكيم مستقلة مؤلفة من أبرز رواد الاعمال يمثلون أشهر الشركات مثل شركة بي دبليو سي الشرق وشركة بيكر تيلي الشرق الأوسط، وقد سبق وأن فاز بالجائزة كل من لنكدإن وشركة أي بي إم وشركة تينسنت وغيرهم من الشركات الرائدة.

وأعرب صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة «يلا»، عن سعادته بالفوز بالجائزة مؤكداً انها تأتي كدليل واضح على تميز المجموعة في تحقيق إنجازات تكنولوجية نوعية لاسيما وأنها تعكس جودة وتميز منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة بمجموعة يلا التي توفر بيئة ترفيهية فريدة من نوعها حيث يحظى المستخدمين بفرصة الاستمتاع بتطبيقات الشركة من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي.

وأضاف أن مجموعة يلا من خلال جهودها المستمرة تطلع إلى زيادة المساهمة في تطوير القطاع الرقمي في منطقة الشرق الأوسط لإثراء حافظة منتجاتها المصممة خصيصاً لتتلاءم مع مختلف الثقافات المحلية.