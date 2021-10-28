«إريكسون» تعلن عن الفرق الستة الفائزة في هاكاثون «معاً عن بعد»

المصدر: دبي - البيان

نظمت شركة إريكسون، برعاية وزارة الاقتصاد، هاكاثون Together Apart «معاً عن بعد»، لتعلن الآن عن الفرق الستة الفائزة، والتي قدمت حلولاً فريدة تتماشى مع رؤية الإمارات 2021 وتعالج قضايا ترتبط بمحاور الرؤية، والتي تتضمن الرعاية الصحية والاستدامة والتعليم.

ويهدف هذا الهاكاثون إلى تسريع الرحلة نحو بناء مستقبل أكثر اتصالاً وتقديم حلول لتحديات عالمية مختلفة، من خلال العمل مع مبدعين ومبتكرين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، لبناء حلول قائمة على التكنولوجيا تتماشى مع رؤية الإمارات 2021. وقد وجهت شركة إريكسون دعوة للمشاركين من جميع أنحاء الإمارات للمساهمة بتقديم حلولهم المبتكرة، واستعراض قوة شبكات الجيل الخامس 5G، واستلهام أفكار مرتبطة بالمحاور الستة الرئيسية للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وهي الوصول إلى نظام صحي بمعايير عالمية، ونظام تعليمي رفيع المستوى لتسهيل رحلة التعلم والوصول إلى التعليم مع التركيز على بناء مستقبل التعليم، وبناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وبنية مستدامة وبنية تحتية متكاملة، ومجتمع آمن وقضاء عادل، ومجتمع متلاحم محافظ على هويته.

وكانت جميع الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي قد استعرضت حلولها أمام لجنة تحكيم لاختيار الفرق الستة المتأهلة للتصفيات النهائية. وتضم لجنة التحكيم أعضاء وممثلين عن شركة بيكان ويلنس سوليوشنز، وشركة دو، ومؤسسة دبي للمستقبل، وإريكسون، واتصالات، وناسداك أوروبا، وشركة سوما ماتر.

أثر إيجابي

قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: يمثل التقدم الذي أحرزه هاكاثون «معاً عن بعد» الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولا شك بأن هذه الحلول التي قدمها المشاركون ستعود بالنفع على أهداف رؤية الإمارات 2021.