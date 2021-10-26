أوبو تطلق رسمياً بطولة "كأس رينو6 ببجي موبايل Reno6 PUBG Mobile Cup" البطولة الأكبر والأضخم للعبة ببجي موبايل PUBG Mobile في دول منطقة الخليج العربي

• يُفتح باب التسجيل للمشاركين في 25 أكتوبر 2021 وحتى 7 نوفمبر 2021 مع فرصة للفوز بجوائز مالية ضخمة وهواتف ذكية من أوبو

• بصفتها الشريك الرسمي لألعاب "ببجي موبايل الشرق الأوسط وإفريقيا 2021"، ستلعب أوبو دوراً حيوياً ورئيسياً في بطولة الألعاب الإلكترونية للشركة والتي ستستمر على مدار العام

أعلنت أوبو اليوم، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق مسابقة "كأس رينو6 ببجي موبايل Reno6 PUBG Mobile Cup" البطولة الأكبر لمحبّي اللعبة في كافة أنحاء دول الخليج العربي. سوف يتنافس جمهور الألعاب الإلكترونية على لقب "اللاعب الأفضل" في المنطقة، بالإضافة إلى فرصة للفوز بجوائز مالية ضخمة و أحدث هواتف أوبو الرائدة

عشّاق اللعبة من الإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر مدعوون لتسجيل مشاركتهم بداية من يوم 25 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر من هذا العام، وذلك للمنافسة في مرحلة التصفيات ثم النهائيات الأوّلية المؤهّلة، وصولاً إلى مرحلة النهائي المُنتظرة يوم 24 نوفمبر 2021.

تهدف مسابقة "كأس رينو6 ببجي موبايل Reno6 PUBG Mobile Cup" في المقام الأول إلى بثّ روح الإثارة والتشويق بين جمهور ألعاب الهواتف المحمولة في جميع أنحاء المنطقة والاحتفاء بهواتف رينو6 برو 5G التي تم إطلاقها مؤخراً، إذ تعد الشريك الرسمي والهواتف المُخصّصة لألعاب "ببجي موبايل" PUBG Mobile الشرق الأوسط وشمال إفريقياPUBG MOBILE Esports MENA. واحتفالاً بهذه المناسبة الرائعة، كشفت أوبو الستار عن تصميم سمّة جديدة لببجي موبايل PUBG MOBILE مخصّصة لخلفيات وتطبيقات أجهزة الهواتف الشخصية في المتجر الخاص بأوبو، في لافتة منها لنشر أجواء من الفرح بين عشّاق الألعاب من عملائها.

يعد رينو6 برو 5G الهاتف المثالي لتجربة لعب استثنائية وسلسة، وذلك بفضل المواصفات القوية والتكنولوجيا المبتكرة المدمجة فيه، مثل معالج من نوع كوالكوم سنابدراغون 870 وذاكرة عشوائية بسعة 12 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت، ومحرك خطي على المحور X وشحن بتقنية SuperVOOC 2.0 للشحن السريع بقدرة 65 وات وحجرة حرارية ضخمة لتوفير أداء حراري مثالي، بالإضافة إلى أداء مُحسّن مشترك مع ببجي موبايل PUBG MOBILE.

بدوره صرّح إيثان تشيوي، رئيس أوبو الشرق الأوسط وإفريقيا ، قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق مسابقة كأس رينو6 ببجي موبايل Reno6 PUBG Mobile Cup التي ينتظرها محبّي الألعاب بشغف كبير في جميع أنحاء المنطقة. على مدار السنوات العديدة الماضية، شهدنا تطوّراً ملموساً في صناعة ألعاب الهاتف المحمول، والتي شقت طريقها تدريجياً لتكون بمثابة وسيلة جديدة للتواصل بين الأصدقاء، وقد عملت أوبو بكامل جهدها خلال هذه الفترة للتركيز على تعزيز شغف وتجربة مستخدمينا لهذه الألعاب. إن الهدف من ممارسة الألعاب الإلكترونية هو الاستمتاع بالوقت والترفيه والاسترخاء بشكل أساسي، بالإضافة إلى إعادة إحياء روح المغامرة والشغف من خلال التواصل الاجتماعي. وبفضل المواصفات القوية لهاتف أوبو رينو6 برو 5G والأداء المُحسّن المشترك مع ببجي موبايل PUBG MOBILE، سيكون خبراء الألعاب مستعدين دائماً للاستمتاع بتجربة لعب غامرة بالحماس وفي منتهى السلاسة."

وانطلاقاً من كونها شريك الهواتف الذكية الرسمي لألعاب "ببجي موبايل PUBG MOBILE الشرق الأوسط وإفريقيا 2021"، تدعم "أوبو" محبّي الألعاب الإلكترونية في جميع أنحاء المنطقة من خلال إطلاق مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات، واستضافة العديد من الأحداث التفاعلية مع مستخدميها، بالإضافة إلى توفير ملحقات وتصميمات افتراضية حصرية للألعاب الإلكترونية. ولتعزيز تجربة عشّاق عالم الألعاب في الدول العربية الأخرى، أطلقت أوبو في وقت سابق من هذا العام بطولة محلية بعنوان "كأس رينو" في كلاً من مصر والعراق للعبة ببجي موبايل PUBG Mobile، وهو ما خلق أجواءً رائعةً من التشويق والحماس، حيث استمتع أكثر من 15,000 مشارك بدفقات من الأدرينالين خلال الاستمتاع بألعاب الهاتف الإلكترونية.

لمزيد من المعلومات، وللتسجيل في المسابقة، يرجى زيارة: Reno 6 PUBG Mobile Cup (gbarena.com)