انستجرام تضيف 3 ميزات ثورية أبرزها نشر الفيديوهات من متصفح سطح المكتب

المصدر: البيان

سواء من الفيديو التشويقي للعمل المشترك بين النجمين العالميين المغني جاستن بيبر والممثلة ديان كيتون، أو من الحصول أخيراً على ميزة تحميلات سطح المكتب desktop uploads (المبدعون، كيف نشعر؟)، كان الأسبوع الماضي مهماً جداً بالنسبة لمستخدمي Instagram.

تحرص Instagram على الدوام على منح المبدعين وصناع المحتوى طرقاً جديدة يروون من خلالها قصصهم ويعبرون فيها عن أنفسهم ويتواصلون مع جماهيرهم ومتابعيهم. تهدف هذه التحديثات المبتكرة والجديدة على المنصة إلى جعل تجربة استخدامها أكثر متعة وسهولة وتفاعلاً!

ميزات جديدة

ميزة التعاون المشترك collabs

يُعد التعاون جزءاً كبيراً من طريقة تواصل الأشخاص فيما بينهم على منصة الInstagram. لتسهيل ذلك، أطلقت Instagram طريقة جديدة للمستخدمين لمشاركة بعضهم البعض في تأليف منشورات (Feed Posts) ومقاطع الريلز (Reels)، تسمى التعاون المشترك أو (Collabs). فمن شاشة الtagging، يُمكنكم الآن دعوة حساب آخر ليشترك معكم في إعداد منشور أو مقطع، وإذا وافق على ذلك، سيظهر كلا الحسابين في المنشور أو على رأس الريلز، وستتم مشاركته مع مجموعتي المتابعين لكلا الحسابين.

كما سيتم نشر المنشور أو المقطع على شبكة الملف الشخصي (Profile Grids) للحسابين وسيكون لهما عدد مشاهدات مشترك، مثل العدد (count) وسلسلة التعليقات (document thread). إليكم كيف تعمل هذه الميزة هنا.

كلمات ديناميكية وثلاثية الأبعاد بتقنية superbeat

حوّل أي مقطع ريلز إلى محتوى مفعم بالحيوية بإضافة كلمات رائعة وديناميكية. تُطبق خاصية Superbeat بذكاء مؤثرات خاصة على إيقاع أغنية المستخدم. قم بتثبيتها مع كلمات ديناميكية (Dynamic) أو ثلاثية الأبعاد (3D)، وهما ميزتان جديدتان تُضافان لكلمات الأغاني وتعرضها على الشاشة ليؤديها الأشخاص ويتفاعلون معها، كما تجعلان مقاطع الريلز أكثر جاذبية. اقضِ وقتاً أقل في التحرير (إضافة التعديلات والمؤثرات) ووقتاً أكثر في إنشاء المحتوى ومشاركته مع الآخرين.

إنشاء محتوى feed على شبكة سطح المكتب IG Desktop Web

لطالما كان مجتمع Instagram بحاجة لهذه الميزة، لذلك منح التطبيق المستخدمين في أي مكان في العالم من نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تقل مدتها عن دقيقة واحدة الموجودة في متصفح سطح المكتب (desktop browser) مباشرةً على حسابهم على Instagram، وهذا أمر رائع فعلاً!