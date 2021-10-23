قراصنة يخدعون مستخدمي «واتساب» مستغلين شعار شركة شهيرة

المصدر: البيان

حاول قراصنة خداع مستخدمي تطبيق «واتساب»، مستغلين شعار شركة «بنده».

وأرسل القراصنة، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري، إلى المستخدمين رسائل مزيفة توهمهم بأنهم فازوا بجوائز نقدية بعد إجراء سحب على الجوائز المالية في جميع فروع الشركة.

وتوقع خبراء أن يواصل القراصنة تمرير الرسالة المزيفة إلى الكثيرين الذين قد يتفاعلون معها عن طريق الروابط الوهمية، بسبب السيطرة على أرقام المستخدمين عبر التطبيق للوصول إلى أكبر عدد ممكن.

من جهتها، أكدت شركة «بنده» عدم مسؤوليتها عن الخطاب المتداوَل في تطبيق «واتساب»، محذرةً من التعامل مع مثل هذه الرسائل.