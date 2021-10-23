كيف تحدث هاتفك لتجنب توقف خدمات واتساب؟

المصدر: البيان

يواجه نحو 53 طرازا من الهواتف خلال الأيام القليلة المقبلة إغلاقا تاما لتطبيق "واتساب"، وسيتم حجب الوصول إلى خدمات الرسائل ومشاركة الصور والفيديو في النظام الأساسي. وستتوقف خدمات واتساب عن العمل في 1 نوفمبر المقبل.

وستتوقف الهواتف الذكية عن دعم واتساب إذا كانت أنظمة التشغيل الخاصة بها قديمة جدا، وبالنسبة لمستخدمي هواتف "أندرويد" سيتوقف واتساب عن العمل على النماذج المزودة بنظام Android 4.0.4 أو الأقدم منها.

وستتوقف أجهزة "آيفون" عن تشغيل التطبيق إذا كانت لديها إصدارات iOS 9 أو أقدم من البرنامج.

وبدون تحديث، ستتوقف نماذج «أندرويد» المحددة هذه عن دعم التطبيق بعد 1 نوفمبر.



- كيفية تحديث هاتف "أندرويد" إلى أحدث نظام تشغيل

أولا، توصيل الاجهزة بإشارة wifi موثوقة، وبعد ذلك، فتح علامة تبويب الإعدادات وحدد "حول الهاتف"، والتي يجب أن تحتوي على خيار "التحقق من وجود تحديثات" عند توفر نظام تشغيل جديد.

النقر على خيار "التثبيت الآن" أو "التثبيت بين عشية وضحاها".

كيفية تحديث "آيفون" إلى أحدث نظام تشغيل

يعد تحديث جهاز "آيفون" أمرا بسيطا تماما، ولكن الأشخاص يحتاجون إلى إبقاء هواتفهم متصلة بالطاقة.

ويحتاج المستخدمون إلى فتح علامة التبويب "الإعدادات"، ثم النقر فوق "عام" و"تحديث البرنامج".

وقد يكون لديهم أكثر من خيار متاح، يمكنهم من خلاله الاختيار أو التثبيت معا.

وتأتي أجهزة "آيفون" أيضا مع خيار للسماح بالتحديثات التلقائية. ويمكن العثور على هذا الخيار من خلال إعادة فتح علامة التبويب "تحديث البرنامج" في الإعدادات.

ويمكنهم تشغيل التحديثات التلقائية من خلال النقر على الخيار الموجود هناك وتحديد مفاتيح التبديل "تنزيل تحديثات iOS" و"تثبيت تحديثات iOS".

وسيؤدي النقر فوقها إلى السماح بالتحديثات التلقائية، ولكن قد تتطلب بعض التغييرات التثبيت اليدوي.



قائمة بجميع النماذج المتأثرة

آندرويد

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Xperia Miro

Xperia Neo L

Xperia Arc S

Alcatel

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8

آيفون

- iPhone SE

- iPhone 6S

- iPhone 6S Plus