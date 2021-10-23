بدلة روبوتية تخفض إجهاد العضلات 60 %

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أصبحت تقنية هياكل البدلات الآلية الخارجية فعّالة بشكل متزايد. وقد أفادت دراسة جديدة من جامعة غافل السويدية أخيراً أن بدلة آلية تدعى «اكسوفست»، وهو نوع من هيكل خارجي، بإمكانها خفض إجهاد العضلات بنسبة 60% للعاملين في قطاعات الصناعة واللوجستيات والبناء.

يقول ساجد رفيق الباحث في الجامعة لموقع «تيك اكسبلور»: «في هذه القطاعات يعاني العمال من إصابات مختلفة وهذه مشكلات حقيقية. ويمكن أن تكون الهياكل الخارجية جزءاً مهماً من الحل إذا تم استخدامها على مستوى أكبر».

ويمكن وصف الهيكل الخارجي بأنه هيكل عظمي ذكي إضافي يتم تثبيته على الجزء الخارجي من الجسم عن طريق بدلة. ويمنح هذا النوع من البدلات الروبوتية القوة والتحمل الإضافي لمن يرتديها.

وفي دراسة حديثة، قام 25 شخصاً باختبار «اكسوفست»، وهو هيكل خارجي للجزء العلوي من الجسم، وذلك أثناء أداء مهام حفر المختلفة. وباستخدام أجهزة استشعار، تمكن الباحثون من قياس جهد العضلات الذي انخفض بنسبة تصل إلى 60% عندما كان الأشخاص يرتدون البدلات.

يعتقد رفيق أنه في غضون 20 عاماً سوف يستخدم معظم العاملين في مجال التصنيع والتجميع شكلاً من أشكال الهياكل الخارجية. ويقول: «إن هناك مجالاً لإجراء تحسينات عليها، على سبيل المثال، يمكن أن يكون وزنها أقل، ويمكن أن يكون تعديلها أسهل لتناسب كل فرد».