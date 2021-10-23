عربات مبرّدة تتحول إلى غرف فندقية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تقوم شركة في بولندا بتحويل العربات نصف المقطورة لشاحنات التبريد، إلى غرف فندقية متنقلة على عجلات، بدءاً من 50 دولاراً في الليلة.

ففي كل عام يتم استيراد عدد كبير من المقطورات المبردة لبولندا بمجرد التوقف عن استخدامها، وفي سبيل الاستفادة منها، قررت الشركة تحويلها إلى أول سلسلة فنادق متنقلة في البلاد، مطلقة على المقطورة الأنيقة والمعاد تدويرها تسمية «غوو سبوت»، وهي الأولى بين أربع وحدات يجري تحويلها من قبل شركة «زنامي سي» كجزء من سلسلة الفنادق المتنقلة الجديدة.

وقد أوضح مؤسس الشركة لموقع صحيفة «إنسايدر» الرقمية، أن الأسعار في الليلة الواحدة ستتراوح ما بين 50 دولاراً إلى 150 دولاراً وذلك اعتماداً على الموقع.

وكجزء من أعمال التصليحات، قام الفريق بتغليف هيكل العربات الخارجي بالفولائد المقاوم للصدأ، على أن يجري الوصول إلى المقصورة الداخلية عبر ممر طويل معدني يتضاعف إلى مساحة صالة خارجية.

وفي الداخل، وعلى نقيض غلافها الخارجي اللامع، تقدم المقطورة جمالية دافئة عن طريق أثاثها الخشبي الذي يمتد على الجدران موفراً مساحات تخزين واسعة وأماكن جلوس.

وفي سبيل تعزيز الإحساس بالمساحة، قامت الشركة بتركيب نوافذ كبيرة في كل من مناطق المعيشة والنوم، لجذب الضوء الطبيعي. وفيما تمتاز معظم الجدران الداخلية بلون أبيض ناصع، فإن الحمام ملبس بالأزرق اللامع.

وتعد مقطورة «غوود سبوت» الأولى بين أربع وحدات أخرى قيد الإنتاج لسلسلة الفنادق.