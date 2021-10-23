استخدام الليزر لطهي اللحوم «ثلاثية الأبعاد»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفاد باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية أن طهي اللحوم المطبوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد باستخدام الليزر، يأتي بنتائج لا يمكن تمييزها عن المطبوخ بالطريقة التقليدية.

وفي سبيل التأكد من نتائجهم، قام الباحثون في مختبر «كرييتيف ماشينز» في جامعة كولومبيا ببناء طاه شخصي رقمي مستقل تماماً يمكنه طباعة وطهي الطعام من مجموعة من المكونات، وفقاً لمواصفات المستخدمين.

ووفقاً لموقع «سبرينغ وايز» المتخصص في الابتكارات الحديثة، كان أستاذ الهندسة الميكانيكية، هود ليبسون، مدركاً أنه لا يكفي مجرد طباعة اللحوم بل هناك حاجة أيضاً إلى طهيها، ومع ذلك يجب أن يتم الطهي بالدقة نفسها كالطباعة في سبيل الحفاظ على التغذية والنكهة والملمس، فبدأ بتجربة استخدام الليزر مع فريقه.

وقام الفريق أولاً بهرس الدجاج النيء باستخدام طابعة طعام ثلاثية الأبعاد لإنتاج عينات من «صدور الدجاج» ثم قاموا بتسخين الدجاج باستخدام نبضات ليزر من الضوء الأزرق (445 نانو متر)، وضوء الأشعة تحت الحمراء (980 نانومتر 10.6 ميكرومترات). وقد تم توجيه الليزر في نمط حلزوني مع فترة طهي تراوحت من خمس إلى 14 دقيقة. فوجدوا أن اللحم المطبوخ بالليزر يتقلص بنسبة 50% أقل من استخدام اللحوم المطبوخة بالطريقة التقليدية ويحتفظ بضعف مستوى الرطوبة مع الاحتفاظ بالنكهة.

وقد أوضح طالب الدكتوراه الذي قاد المشروع، جوناثان بلوتينجر، أنه «بينما يمكن للطباعة إنتاج مكونات بدقة مليمترية، لا توجد طريقة تسخين بدرجة الدقة نفسها، هذا في وقت أن الطهي أساسي للتغذية والنكهة وتطور الملمس في العديد من الأطعمة، فتساءلنا عما إذا كان بإمكاننا تطوير طريقة باستخدام الليزر للتحكم بذلك».

ومن خلال مقايس واحد على الأقل، تكللت الجهود بالنجاح. ففي اختبار التذوق الأعمى فضل المتطوعون اللحوم المطبوخة بالليزر من اللحوم الحقيقية.