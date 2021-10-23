أحذية رياضية مستدامة من نفايات القهوة والبلاستيك المعاد تدويره

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تقوم شركة فنلندية ناشئة بصنع أول أحذية رياضية مقاومة للماء في العالم مصنوعة من نفايات القهوة والبلاستيك المعاد تدويره. وقد لاقت الشركة الناشئة نجاحاً كبيراً أثناء إطلاق حملتها، حيث تمكنت من جمع أكثر من 500 ألف يورو من أكثر من 5 آلاف عميل وأكثر من 100 دولة.

قال المؤسس المشارك لشركة الأحذية المستدامة «رنس»، جسي تران، في مقابلة مع موقع «أي نيوز» الإخباري البريطاني، إن فكرة الأحذية المستدامة نشأت أثناء لقاء جمعه مع صديقه، سون تشو، وبعد أشهر من التجارب والإخفاقات مع مواد مختلفة، صادفا خيوط القهوة المبتكرة التي تمتاز بالكثير من الميزات الرائعة.

وقد تمكن الفريق من تعزيز علامته التجارية عن طريق «مخزن على الويب» وشركة التجارة الإلكترونية «زالاندو».

قال تران إنه يهدف إلى الاستفادة من المزيد من المواد القائمة على النفايات مثل الخيزران، والقهوة، وجلد الأناناس وما إلى ذلك، وإطالة دورة حياة المنتج الذي يفترض أنه «قمامة».

وتمتاز أحذية التدريب المصنوعة من القهوة أنها مقاومة للماء. فالجزء العلوي من الحذاء عبارة عن مزيج مقسم بالتساوي ما بين خيوط القهوة المعاد تدويرها والبوليستر المعاد تدويره المصنوع من ست زجاجات بلاستيكية بعد الاستهلاك.

أما النعل الخارجي فهو من المطاط الطبيعي، فيما يتشكل النعل الداخلي القابل للإزالة من ضبان من البوليستر المعاد تدويره بنسبة 100%.

ويغطي الحذاء غشاء مضاد للماء مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100% من قناني المياه.

وقد أفيد أن الحذاء سيكون متوفراً بتسعة ألوان وسيكون مصمماً لأنشطة بما في ذلك المشي لمسافات طويلة أو الجري، على أن يبدأ التسليم بحلول نهاية العام.