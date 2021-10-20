الترجمة الفورية: أي حل تختار؟

المصدر: البيان

هل تفكر في السفر للخارج، لكنك لا تعرف اللغة المحلية جيدًا؟ لمساعدتك على التنقل، ستكون أداة ترجمة دقيقة، موثوقة وسهلة الاستخدام بلا شك أفضل حليف لك.

مترجم صوتي فوري على أحدث طراز

طلب وجبة في مطعم، سؤال عن الاتجاهات في الشارع، إجراء مكالمة هاتفية، الذهاب إلى الطبيب أو إلى البنك ... سواء كان ذلك أثناء رحلة عمل أو رحلة سياحية، فهذه الإجراءات البسيطة في الحياة اليومية، يمكن أن تتحول إلى عقبة حقيقية عندما لا تعرف لغة البلد.

للتغلب على حواجز اللغة هذه، لدينا الحل المثالي: مترجم Vasco Translator M3، مترجم صوتي فوري ودقيق للغاية وحديث

هذا الجهاز الصغير قادر على ترجمة محادثاتك مع شخص بلغة أجنبية بأكثر من 70 لغة. لا يمكن أن يكون المبدأ أكثر بساطة: تقوم بتشغيل المترجم، وتختار لغتين، وتضغط على الزر، وتتحدث! الترجمة فورية (أقل من 0.5 ثانية) وتتم في كلا الاتجاهين.

بفضل دقة الترجمة (96٪) والنطق المشابه لنطق المتحدث الأصلي، تكون عمليات التبادل الخاصة بك بسيطة وسلسة، بغض النظر عن الزوج اللغوي.

تم تجهيز Vasco Translator M3 ببطاقة SIM دولية مع إنترنت مجاني غير محدود مدى الحياة، والذي يعمل في حوالي 200 دولة: لا يلزم الاتصال بشبكة Wi-Fi. إنه المترجم الفوري الوحيد في السوق اليوم الذي يقدم ذلك.

وبفضل الميكروفونات التي تعمل على إلغاء الضوضاء، يمكنك استخدامها في أي مكان، في الداخل أو في الخارج، دون المس بجودة الترجمة.

لا يمكن لهذه الأداة تبسيط حياتك اليومية فحسب، بل يمكنها أيضًا تسهيل اندماجك أينما ذهبت. تسمح لك بالتفاعل بحرية مع السكان المحليين، إنشاء روابط بسهولة أكبر، فهم الثقافة المحلية بشكل أفضل، أو لتبسيط التبادلات مع زملائك المقيمين في دولة أخرى غير ناطقة باللغة العربية.

المترجم Vasco Translator M3 هو أيضًا ...

بالإضافة إلى الترجمة الصوتية، يقدم Vasco Translator M3 العديد من الميزات المفيدة جدًا:

هل لديك اجتماعات مع فرق متعددة اللغات؟ بفضل وظيفة MultiTalk، يمكنك ترجمة المحادثات الجماعية لما يصل إلى 100 متحدث يتحدثون لغات مختلفة.

هل تحتاج إلى الاتصال بمحاور أجنبي؟ تتيح لك وظيفة TranslaCall ترجمة مكالماتك الهاتفية.

هل تريد ترجمة قائمة مطعم أو لافتة أو ملصقات منتج في السوبر ماركت؟ بفضل مترجم الصور، يمكنك ترجمة أي نوع من النصوص وبالتالي تجد طريقك بسهولة أكبر في البلد المضيف.

هل تريد تحسين إجادتك للغة أجنبية؟ بفضل نظام البطاقات التعليمية، يتيح لك Vasco Translator M3 أيضًا تحسين مستوى لغتك، سواء المفردات أو النطق.

بالإضافة إلى الاستخدام البسيط والبديهي، يتميز Vasco Translator M3 بتصميم عصري ونظيف ومريح وقد حاز على جائزة Red Dot، وهي إحدى أعرق الجوائز في مجال التصميم الصناعي. يسمح لك حجمه الصغير بوضعه بسهولة في جيبك أو محفظتك. ليناسب أذواق الجميع، هذا المترجم الصوتي متوفر بستة ألوان (Arctic White، Black Pearl، Blue Ocean، Green Forest، Mint Leaf، Desert Rose). وبفضل بطاريته التي تبلغ 180 ساعة من الاستقلالية، يمكنك استخدامه بهدوء لعدة أيام دون الحاجة إلى إعادة شحنه.

التسليم متاح في أي مكان في العالم عبر موقع Vasco Electronics. في الشرق الأوسط، يُعرض Vasco Translator M3 في المتاجر الشريكة B8TA في دبي مول في الإمارات العربية المتحدة، وفي الرياض بارك في المملكة العربية السعودية.

إذا كنت تعيش في دبي، اكتشف Vasco Translator M3 في جيتكس GITEX، معرض التكنولوجيا السنوي، الذي سيشارك فيه فريق Vasco Electronics في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021.