إريكسون: حان الوقت لتشرق شمس شبكات الجيل الخامس

المصدر: زوران لازارفيك ــ رئيس قطاع التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

يشير انعقاد أسبوع جيتكس للتقنية 2021 إلى استعادة دبي لتألقها وحيويتها، التي لم تخبُ يومًا، ليكشف بأننا نجحنا معًا في الوقوف في وجه العاصفة ومواصلة السير قدمًا، على الرغم مما حملته الأشهر الـ18 الأخيرة من صعوبات.

وكيف قمنا بذلك هو أمر لا يقل أهمية عن وصولنا لهذه المرحلة اليوم. ولذلك فإن معرض جيتكس 2021 هو منصة مثالية لنستعرض كيفية تجاوزنا العاصفة ووقفنا من جديد.

فالأمر لا يقتصر على توفر أساليب العمل الجديدة أو على مثابرة الروح البشرية وعنادها في مواجهة الصعاب. هناك الكثير لنفخر به على هذا الصعيد، ولكن لا يخفى على أحد بأن ما أتاح لنا المرونة اللازمة لمواصلة العمل، مع البقاء آمنين في نفس الوقت، هي البنية التحتية والتقنيات وشبكات الاتصالات التي، لحسن الحظ، حُسّنت من قِبل مزودو الاتصالات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عمومًا خلال السنوات القليلة الماضية.

الملفت أن تقنيات مثل شبكات الجيل الخامس أصبحت شائعة جدًا في دول مجلس التعاون الخليجي. فقد لمس مزودو خدمات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة القيمة الغنية والمتكاملة التي تتيحها الشبكات المحسّنة. وفي فترة تفشي الوباء، زاد التزامهم تجاه شبكات الجيل الخامس مع سعيهم للتخفيف من اضطراب الأعمال والحياة اليومية للمجتمع ومواصلة سيرها بسلاسة قدر الإمكان. ووفقًا لتقرير التنقل الذي أصدرته إريكسون مؤخرًا، فإن شبكات الجيل الخامس ستمثل 73% من إجمالي اشتراكات الهواتف الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية عام 2026.

ولا شكّ بأن جهود التحول الرقمي التي شكلت أساس الرؤية بعيدة المدى لحكومات المنطقة، قد جعلت مزودي خدمات الاتصالات على دراية كافية بالتقدم الحاصل في تقنيات الشبكات. إلا أن المعرفة شيء والتنفيذ هو شيء آخر، ومع ذلك فقد عكست الرؤية العميقة لمزودي خدمات الاتصالات في المنطقة وجهودهم الحثيثة للوفاء بهذه الالتزامات وطموحهم الكبير والتزامهم الراسخ ببلوغ هدفهم.

واليوم، مع نشر شبكات الجيل الخامس عبر مختلف أرجاء المنطقة، فإن الفرصة المتاحة أمام المؤسسات والمجتمعات للاستفادة من التطورات التقنية التي تحملها هذه الشبكات على مستوى تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء لم تعد مجرد رؤى من المستقبل. لقد حان الوقت للاستفادة من هذه التقنيات اليوم، من خلال شبكات الجيل الخامس.

ويمثل أسبوع جيتكس للتقنية 2021 منصة رئيسية لنعرض كيف يمكن لمجموعة واسعة من الصناعات وللملايين من المستهلكين في الشرق الأوسط الاستفادة من تقنيات الجيل الخامس. وهذا هو بالضبط ما تقوم به إريكسون لهذا العام.

العروض التي توفرها شبكات الجيل الخامس أقوى وأهم مما مضى. فهي تحمل فوائد هائلة للأعمال والمستهلكين على حد سواء. ولعرض هذه الفوائد على أرض الواقع، تشارك إريكسون أحدث تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في معرض جيتكس، لتقدم للزوار من مختلف القطاعات ومشارب الحياة لمحة أقرب عن فوائد التحول الرقمي على المجتمعات والأعمال.

وتنظم إريكسون عروضًا توضيحية من قسمين مختلفين ضمن منصتها في جيتكس 2021. الأول مخصص للمستهلكين يوضح ما ستقدمه لهم شبكات الجيل الخامس من تجارب غامرة، والآخر خاص بالشركات والصناعات المتصلة بشبكات الجيل الخامس، وسيقدم القسمان طرقًا تفاعلية تتيح للزوار التعرف عن كثب على مستقبل الأعمال والمجتمعات الذي تمكّنه شبكات الجيل الخامس.

ويستعرض القسم المخصص للمستهلكين كيف ستبدو الحياة في المنازل والشوارع والملاعب، وسيأخذ الزوار رحلة عبر تسعة مشاهد ثلاثية الأبعاد تم تصويرها بتقنية الواقع المعزز، تظهر الفرص المذهلة التي يمكن تحقيقها عند بناء مستقبل قائم على تقنيات الجيل الخامس.

وأما القسم المخصص للشركات والصناعات المتصلة بشبكات الجيل الخامس، فسيأخذ الزوار رحلة عبر مجموعة من الصناعات التي ستتغير تمامًا بفضل تقنيات الجيل الخامس. وسيتم تقديم عدد من حالات الاستخدام عبر كلّ صناعة، حيث يمكن للزوار الدخول إلى عدة نقاط للاطلاع عن كثب على التأثير الفردي لتقنيات الجيل الخامس على كل صناعة باستخدام حاسبة القيمة المخصصة لذلك.

ويقدم العرضان التوضيحيان لمحة قريبة حول كيفية تغيير تقنيات الجيل الخامس لحياتنا اليومية وطريقة ممارستنا للأعمال، وذلك بأسلوب تفاعلي يحمل الزوار إلى قلب هذه التجارب الغامرة. ونعتقد في إريكسون بأن تطبيقات الاتصال غير المحدود ستكون هائلة وواسعة النطاق في دول مجلس التعاون الخليجي، لتلامس حياة الجميع بدون استثناء. إذ أن لشبكات الجيل الخامس القدرة على فتح أسواق ومنافذ سوقية جديدة بما في ذلك أتمتة العمليات التجارية عبر مختلف المهام الرقمية والمادية.

من جهة أخرى، سيشعر المستهلكون بأثر تقنيات الجيل الخامس على شكل خدمات جديدة ومتطورة للهواتف المحمولة في مجالات الترفيه والألعاب والتعليم. وبالنظر إلى ارتفاع الطلب على الخدمات التي توفرها، تتيح شبكات الجيل الخامس إمكانيات كبيرة لمزودي الخدمة تمكّنهم من خلق واكتساب قيمة جديدة من الأعمال الموجهة للمستهلكين. وفي نفس الوقت، ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي بشكل غير مسبوق إلى جانب التطورات التقنية في شبكات الجيل الخامس والسحابة والحوسبة الطرفية والذكاء الاصطناعي، بات أمام المؤسسات والشركات مجموعة كاملة جديدة من الفرص لإعادة تعريف أعمالهم وتعزيز نموها، وللحكومات لتحسين خدماتها المهمة والارتقاء بها، ولمزودي خدمات الاتصالات للاكتشاف والنمو والتقدم في قطاع الخدمات الموجهة للمؤسسات.

وخلاصة القول، أن جيتكس هو الوقت الأنسب لإعادة تقييم الأشهر الـ 18 الماضية وما عنته التغييرات التي حدثت خلالها. نعم، لقد تأثرت حياتنا، إلا أن التغيير حمل معانٍ مختلفة كليًا خلال السنوات القليلة الماضية، فقد كان رديفًا لمجابهة التحديات وتحويل كل شيء إلى حلول. وهذا ما فعلته تقنيات الجيل الخامس، التي ستظهر إمكانياتها الهائلة الجلية من خلال تأثيرها على التقنيات الأخرى وعلى حياتنا وأعمالنا. أتمنى لقاءكم في منصة إريكسون ضمن معرض جيتكس للتقنية 2021، فهذا الحدث المهم جدير حقًا بالزيارة.