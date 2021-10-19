ثغرة أمنية خطيرة تسمح للمخترق بتصويرك من هاتفك

المصدر: وكالات

اكتشف ريان بيكرن الباحث الأمني ثغرة خطيرة في تطبيق "سفاري" الشهير، تضع بيانات المستخدمين على المحك.

وأفاد موقع "ماشابل"، بأن "الهاكرز" قادرون على استغلال الثغرة واستهداف أجهزة المستخدمين من نوع "ماك" و "آي أو إس".

وأوضح أنه من خلال هذه الثغرة بإمكان المخترق خداع التطبيق ومنحه حق الوصول إلى كاميرا وميكروفون المستخدم، بعد ذلك يصبح "الهاكرز" قادراً على تسجيل صوت المستخدم والتقاط صور من أجهزته، سواء كانت آيباد أو آيفون أو ماك.

وذكر الخبير والمتخصص في الأمن السيبراني مكتشف الثغرة، أن هذا الخلل قد يكون عمره سنوات.