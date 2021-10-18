«آبل» تكشف عن مقدرة فائقة لحواسيب «ماك بوك برو» الجديدة

المصدر: ​دبي – وائل اللبابيدي

كشفت «آبل» النقاب، مساء اليوم الاثنين، عن حدث أجهزة «ماك بوك برو»MacBook Pro بشاشة قياس 16.2 إنش وللمرة الأولى بشاشة قياس .214 إنش والتي زودت بشريحة المعالجة الجديدة M1 Pro وM1 Max اللتان ترتقيان بأداء الحاسوبين إلى آفاق جديدة كلياً، وهما الجيل الثاني من شرائح M1 التي كشفت عنها آبل في نوفمبر العام الماضي، وتوفير لاستهلاك الطاقة بنسبة 70%.

وتوفر وحدة المعالجة المركزية في شريحة M1 Pro وM1 Max أداءً أسرع من M1 بنسبة تصل إلى 70%، وأداء وحدة معالجة رسومات الغرافيك في M1 Pro أسرع لغاية مرتين من M1، بينما تتميز شريحة M1 Max بأداء مذهل أسرع 4 مرات من M1 لتُمكن المستخدمين المحترفين من إنجاز أكثر رسومات الغرافيك تطلباً للإمكانيات.

وتقدم شريحة M1 Pro نطاق ترددي بمعدل 200 جيحابايت/ثا مع دعم الذاكرة الموحدة يصل إلى 32 جيحابايت/ثا. وتأتي شريحة M1 Max بنطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 400 جيحابايت/ثا أي ضعف النطاق الترددي لشريحة M1 Pro وستة أضعاف شريحة M1.

وتتميز الشريحتان M1 Pro وM1 Max بمحرك الوسائط المُعزز مع مسرعات ProRes مخصصة تحديداً لمعالجة ملفات الفيديو احترافياً. M1 Pro وM1 Max أقوى شرائح ابتكرتها Apple على الإطلاق.

مستوى جديد كلياً من الأداء والقدرات

وبالاعتماد على تكنولوجيا معالجة رائدة في المجال بدقة 5 نانومتر، تحتوي شريحة M1 Pro على 33.7 مليار ترانزستور وهو أكثر مرتين من شريحة M1. فيما تحتوي شريحة M1 Max على 57 مليار ترانزستور أي أكثر من شريحة M1 Pro بنسبة 70% وأكثر من شريحة M1 حتى 3.5 ضعفاً.

ماك بوك برو

ويأتي «ماك بوك برو» الجديد بشاشة Liquid Retina XDR ومجموعة واسعة من المنافذ من أجل إمكانيات اتصال أعلى، وكاميرا بقوة 1080 هي الأفضل على الإطلاق في حواسيب آبل وشاشة بمعدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز مدعم بتكنولوجيا ProMotion من أجل مواءمة تحرك المحتوى على شاشة المستخدم والمساعدة في الحفاظ على عمر البطارية، وجعل المهام أكثر سلاسة واستجابة.

ويأتي «ماك بوك برو» بشاشات أكبر من الجيل السابق، حيث يأتي موديل 16 إنش بشاشة توفر 7.7 مليون بكسل، الأكثر في فيما يتيح موديل مقاس 14 إنش مزيداً من البراح في مساحة الشاشة، بمساحة فعلية تبلغ 14.2 إنش و5.9 مليون بكسل. وتتميز الشاشة بحواف أصغر بنسبة 24% وتمتد لما حول الكاميرا مانحة المستخدم المزيد من المساحة للمحتوى. وسواء أكان المستخدمون يستمتعون بمشاهدة فيلم أو يقومون بتدريج الألوان في فيديو 8K، تقدم الشاشة الجديدة تجربة مشاهدة رائعة تضاهي صالة السينما.

منافذ أكثر

ويتميز «ماك بوك برو» الجديد بإمكانيات اتصال هي الأكثر تطوراً وتنوعاً في أي جهاز «ماك بوك» على الإطلاق، حيث يأتي الموديلان مع 4 منافذ «ثندربولت» Thunderbolt التي توفر اتصال عال السرعة بالأجهزة الطرفية، وفتحة بطاقة ذاكرة SDXC من أجل الوصول السريع للوسائط، ومنفذ HDMI من أجل الاتصال بسهولة بالشاشات وأجهزة التليفزيون، ومقبس سماعات رأس محسن يدعم سماعات الرأس ذات المقاومة العالية. ويعود MagSafe إلى «ماك بوك برو» من خلال MagSafe 3 الذي يتميز بتصميم محدث وتوفير أكبر للطاقة.

إضافة إلى ذلك، يتوفر الشحن السريع في «ماك» للمرة الأولى، حيث يمكنه الشحن لغاية 50% في 30 دقيقة فقط. كما يمكن مع شريحة M1 Pro، التوصيل بما يصل إلى شاشتين Pro Display XDR ومع شريحة M1 Max يمكن للمستخدمين التوصيل بما يصل إلى شاشتين Pro Display XDR وتليفزيون 4K، كل ذك في وقت واحد. أما بالنسبة للاتصال اللاسلكي، فيتميز «ماك بوك برو» كذلك بشبكة Wi-Fi 6 وتقنية بلوتوث 5.0.

تجربة صوتية متميزة

ومن أجل تجربة صوت من مستوى جديد، يأتي «ماك بوك برو» الجديد بأفضل نظام صوت في جهاز نوت بوك على الإطلاق. حيث زوّد الحاسوب بميكروفونات رائدة في المجال تضاهي بجودتها الاستوديوهات الاحترافية، وتتميز بحد أدنى للضجيج أقل، ما يعني مكالمات وتسجيلات صوتية أوضح.

ويضم نظام الصوت عالي الدقة ستة مكبرات مجهارين من أجل صوت أوضح وأربعة مكبرات صوت ووفر SubWoofer مضادة للاهتزاز ما يوفر باس Bass أقوى بنسبة 80%. كما يدعم النظام «الصوت المكاني» Spatial Audio لتوفير تجربة استماع متطورة ثلاثية الأبعاد. وهكذا، فسواء أكان المستخدمون يستمعون إلى الموسيقى أم يشاهدون فيلماً بتقنية «دولبي آتموس » Dolby Atmos، سيستمتعون بتجربة آسرة على الطريقة السينمائية.

تتوفر موديلات «ماك بوك برو» الجديدة للطلب بدءاً من اليوم على موقع apple.com/ae-ar/store‏ ومن خلال تطبيق «آبل ستور». على أن يتم التسليم للعملاء ابتداءً من 26 أكتوبر.

ويبدأ سعر «ماك بوك برو» مقاس 14 إنش الجديد من 8,499 درهم وحتى 10,599 درهم. فيما تبدأ أسعار «ماك بوك برو» مقاس 16 إنش من 10,599 درهم وحتى 14,799 درهم.

كما ستوفر «آبل» برنامج نشغيل الحواسيب macOS Monterey كتحديث برامج مجاني يوم الإثنين 25 أكتوبر.