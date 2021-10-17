31 جهة حكومية وخاصة تشارك بجناح دبي الرقمية

المصدر: دبي – البيان

تشارك دبي الرقمية في الدورة الحادية والأربعين لمعرض «جيتكس جلوبال 2021»، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 17 وحتى 21 أكتوبر المقبل.

تحمل مشاركة دبي الرقمية هذا العام، شعار «رقمنة الحياة في دبي»، الأمر الذي يوجز استراتيجياتها نحو الحياة الرقمية، واقتصاد المعرفة الرقمي. ويشارك في جناحها ضمن الحدث، 31 من شركاء دبي الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يعكس روح الفريق الواحد، ومنهج الشراكة الشاملة، لصنع المستقبل المستند إلى التحول الرقمي في مختلف مناحي الحياة. حول هذه المشاركة، قال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية: «تنبع الأهمية الاستثنائية لنسخة هذا العام من «معرض جيتكس»، في دلالاته المتعلقة بالعودة القوية للحياة والنشاط الاقتصادي في دبي، ودولة الإمارات والمنطقة. إن دبي اليوم تقدم أنموذجاً حياّ على مرحلة ما بعد «كوفيد 19»، لتعود إمارة دبي لموقعها العالمي، كمركز للفعاليات والمعارض الكبرى».

ويعد مؤشر دبي للأمن الإلكتروني، من المشاريع المهمة المدرجة على أجندة منصة دبي الرقمية، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، ويمتاز بأنه يدعم الأداء العام للأمن الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية على مستوى الإمارة، بما يرسخ مكانتها، بوصفها المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني. ومن المشاريع المشاركة في مجال الأمن الإلكتروني أيضاً، مشروع «ترس»، وهو عبارة عن نظام إلكتروني متخصص في الكشف عن الثغرات والمخاطر الأمنية في المواقع الإلكترونية، لمختلف الجهات والهيئات الحكومية، وغيرها من المشتركين في النظام، ما يضمن تأمين وتطوير أنظمة الأمن الإلكتروني، وجاهزيتها للتعامل مع سيناريوهات الطوارئ، والهجمات الإلكترونية. وقد جرى تصميم وتطوير النظام، من قبل فريق إمارتي بنسبة 100 %. وسيتم أيضاً عرض مبادرة الختم الإلكتروني «إيثاق»، وهي عبارة عن بيانات رقمية، تتصل أو ترتبط منطقياً بمستند إلكتروني، وتستخدم لتأكيد هوية صاحب الختم، وأصل وسلامة مصدر البيانات في هذا المستند.

وفي هذا السياق أيضاً، تسلط دبي الرقمية، الضوء على «دورات الأمن الإلكتروني» التخصصية، التي تهدف لتوطيد أواصر التعاون، وتوحيد الجهود لرفع مستوى الكفاءات في إمارة دبي، في مجال الأمن الإلكتروني.

مشاريع إحصائية ومؤشرات

ويعتبر مشروع «لوحة مؤشرات القيادة»، واحداً من الأذرع المهمة لمنظومة الإحصاء الرقمي، والمصمم خصيصاً لاستخدام صناع القرار وكبار المسؤولين، حيث يستعرض لهم أحدث المؤشرات الإحصائية في مختلف القطاعات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال شاشات بيانية مترابطة وتفاعلية، وعبر حلول إحصائية متطورة. وستشهد منصة دبي الرقمية كذلك، تسليط الضوء على مشروع «نظام الإحصاء الجغرافي»، والمتمثل في برمجيات إحصائية وجغرافية، صممت لتلبية متطلبات الجهات عصر البيانات الرقمية

وانطلاقاً من الأهمية الاستثنائية للبيانات الرقمية في هذا العصر، سيتم تسليط الضوء في جيتكس 2021، على منصة «دبي بالس»، المنصة المتكاملة التي تضم أكثر مجموعات البيانات قيمة وتأثيراً من الجهات الحكومية لدبي.

كما يعد مشروع «حوكمة البيانات»، واحداً من المحاور المهمة في مسار البيانات الرقمية، وهو يقدم ملخّصاً يشمل السياسات والمعايير والإرشادات والأدوات المستخدمة في تسهيل عملية تصنيف ومشاركة البيانات في دبي.

معاملات لا ورقية

من جهة أخرى، تكشف دبي الرقمية عن مستجدات مشروعها الأبرز «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، حيث ستعلن خلال المعرض، عن الجهات التي حققت نسبة تحول رقمي بنسبة 100 %، وبما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الرامية إلى رقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية مع المتعاملين، وبما يضمن أن جميع المعاملات لا تحتوي على أي ورق. حيث تم تنفيذها على عدة مراحل، شملت 43 جهة من حكومة دبي. من جانب آخر، تستعرض دبي الرقمية مستجدات تطبيق «دبي الآن»، الشامل لخدمات المدينة، فضلاً عن تحديثات مشروع «الهوية الرقمية»، أول هوية وطنية رقمية آمنة للمواطنين والمقيمين بدولة الإمارات، والتي تسمح للمسجلين بها بالوصول إلى أكثر من 7000 خدمة، تقدّمها نحو 155 جهة حكومية وخاصة، من خلال المواقع والتطبيقات التابعة لهم.

كذلك تسلط دبي الرقمية، الضوء على مستجدات مبادرة «نظم تخطيط الموارد الحكومية»، المجموعة المتكاملة من الحلول التقنية المركزية، التي تستخدمها أكثر من 70 جهة حكومية في الإمارة. وتتضمن كذلك خدمة «المورد الذكي»، والتي تتيح للموردين المسجلين في النظام، الوصول بسلاسة إلى البيانات، وإدارة العقود لأكثر من 40 جهة حكومية.

أيضاً، تستعرض دبي الرقمية، مستجدات منصة «وظائف دبي»، الوجهة المفضلة لفرص العمل في حكومة دبي. ومشروع «إدارة المخزن الذكي»، المصمم لمواجهة التحديات التشغيلية التي تعرقل إدارة المخزون. كما تسلط الضوء على مشروع «اللوحة القيادية للموارد الحكومية». كذلك سيتم استعراض مستجدات مشروع «منصة تكامل الخدمات المشتركة (iPaaS)»، التي تتيح للمستخدمين إمكانية البحث والاكتشاف، والوصول للخدمات المشتركة المتاحة بمنتهى السهولة، بالإضافة إلى تسهيل وصول الأشخاص المخولين إلى المعلومات المطلوبة بشكل ذاتي.

وتلقي دبي الرقمية الضوء على إنجازات منصة «استثمر في دبي» الرقمية الموحدة والشاملة، لتأسيس الأعمال في دبي، والتي تسمح للمستثمرين بالحصول على رخص تجارية لأكثر من 2000 نشاط تجاري، خلال دقائق، بالإضافة إلى مبادرة «تقرير مستقبل العمل»، الذي يبحث إمكانات العمل المستقبلية، والتطوّرات المحتملة، المتوقّع لها أن تغيّر طبيعة الوظائف، وتحوّلات عقلية العمل التي تحفز هذه الإمكانات.