بلدية دبي تشارك بجملة مشاريع وخدمات متطورة

المصدر: دبي ـ البيان

تستعد بلدية دبي للمشاركة في جيتكس للتقنية بباقة متنوعة من أبرز المشاريع والخدمات الجديدة التي تقدمها الدائرة لأفراد المجتمع في مختلف القطاعات، مما يجسد معايير الشمولية والابتكار والتطور في تلبية احتياجاتهم وتعزيز سعادتهم ورفاهيتهم.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «نتخذ في البلدية من رؤية القيادة الرشيدة نهجاً لنا نحو الابتكار والتميز وتقديم الأفضل دائماً لكافة شرائح المجتمع، حيث نحرص في الدائرة على تسخير التطور التقني لإثراء الإمارة بالمشاريع الاستثنائية والخدمات المبتكرة، التي تعزز مبادئ التنافسية العالمية وتحقق خطوات استباقية في شتى القطاعات والمجالات، وتشهد منصة بلدية دبي في معرض جيتكس هذا العام عرض باقة من المشاريع والخدمات الجديدة التي تتميز بتطبيق أعلى معايير التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تعد البلدية من الجهات الرائدة في المجال الرقمي وتحرص باستمرار على تحقيق نقلة نوعية متميزة في هذا المجال، تحقيقاً لأهدافها الرامية إلى تقديم أفضل المشاريع والخدمات التي تلبي احتياجات كافة أفراد المجتمع في مختلف القطاعات والمجالات».

وتشمل المشاريع والخدمات التي تعرضها بلدية دبي عبر منصتها في معرض جيتكس للتقنية 2021:

تقنية إنترنت الأشياء

استخدام تقنيات إنترنت الأشياء لتساهم في رفع كفاءة العمليات وخفض التكاليف وتعزيز الابتكار، وصناعة قرارات أكثر فاعلية وقائمة على تحليل البيانات، حيث تم تطوير منصة إنترنت الأشياء وتصميم مركز للتحكم والقيادة لمراقبة البنية التحتية التقنية وفق متطلبات الأعمال لبلدية دبي، وتم بنجاح تنفيذ ثلاث حالات استخدام تجريبية لقياس الأثر الفعلي لتقنية إنترنت الأشياء، وشملت الحالات: المراقبة الذكية لمصائد الشحوم (Fog Trap) في المطاعم لقياس مستويات الدهون والزيوت والشحوم بدقة وإرسال البيانات المطلوبة إلى مركز التحكم للتنبيه في الوقت المحدد، بالإضافة إلى الكشف المسبق عن تصدع خطوط أنابيب الصرف الصحي، من خلال مراقبة وتحليل الضغط لتحديد احتمالات كسر خط الأنابيب، ومن حالات الاستخدام أيضاً رفع كفاءة شبكة الري باستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

يعتبر من أحدث أجيال أنظمة الأقمار الاصطناعية البيئية، ويهدف إلى رصد وتجميع وتحليل البيانات البيئية باستخدام تكنولوجيا الفضاء وتوظيفها في مجال إيجاد الحلول لتحديات تلوث المدن والتغير المناخي.

التدقيق الآلي

نظام التدقيق الآلي تم تطويره من قبل بلدية دبي ويتيح للاستشاريين إمكانية إجراء التدقيق الآلي على تصاميم المباني بحسب اشتراطات كود دبي للبناء ولوائح البلدية، وتتوفر خدمات النظام على مدار الساعة، مما يساعد المتعاملين على إكمال تجهيز تصاميمهم بحسب الاشتراطات قبل إرسالها إلى الدائرة، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت والجهد ويعزز رضا المتعاملين.

نظام الكشف عن الروائح

نظام الكشف عن الروائح هو نظام حديث ومتطور تم تطبيقه من خلال محطة لمراقبة الروائح في محطات المعالجة، وهو عباره عن نظام أتوماتيكي بالكامل يقوم بتحليل ومراقبة مركبات الكبريت.

محطة الضخ

يهدف مشروع محطة الضخ إلى تجميع مياه الأمطار والمياه السطحية من مساحة إجمالية 500 كم مربع، تتضمن مناطق متعددة مختلفة في الإمارة وتعتبر من أكبر المحطات في العالم والأكبر حجماً في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

منصة «منتجي»

النسخة الجديدة من منصة «منتجي» التي حققت نجاحات كبيرة في مجال الرقابة على المواد الاستهلاكية، حيث تعزز المنصة من مستوى كفاءة الخدمات المقدمة من قبل بلدية دبي في هذا المجال، وتشمل أحدث الخصائص والمميزات المبتكرة والتحديثات في المنصة: حلول تقنية تساهم في تحسين رحلة المتعاملين من فئة تجار المنتجات الاستهلاكية، ودعم قطاع الأعمال والتجارة العالمية في الإمارة، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة على المتعاملين، بالإضافة إلى عرض آليات الربط الإلكتروني مع نظام مختبر دبي المركزي.

الخارطة الموقعية

قامت بلدية دبي بتصميم نموذج موحد للخارطة الشاملة لإمارة دبي لإصدار خارطة موقعية تخطيطية وجغرافية شاملة، ومشتركة بين مختلف الجهات التطويرية في الإمارة، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات جغرافية مركزية لجميع الأراضي، تشمل بيانات المالك والبيانات التخطيطية والطوبوغرافية للأرض وبيانات خدمات البنية التحتية، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين وتعزيز مركزية تقديم الخدمة وتوحيد ترقيم الأراضي حسب النظام المستخدم في بلدية دبي بين جميع الجهات المشاركة، ويستفيد منها المُّلاك والاستشاريون والمقاولون.

نظام تم تطويره بواسطة مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي كبوابة شاملة لعرض وتحليل وإحصاء البيانات الجيومكانية، وذلك بصورة سهلة وتصنيف سلس ومحرك بحث سهل الاستخدام للوصول للبيانات، ويتضمن النظام الإلكتروني للخرائط والمعلومات الجيومكانية «دبي هنا» خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد للإمارة، تحتوي على قطع الأراضي، معلومات الأصول، المعالم والمنشآت، بالإضافة إلى المخططات الرئيسية، مثل تفاصيل المباني والمعالم والوحدات السكنية.