مشاريع محاكم دبي الرقمية في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

تشارك محاكم دبي ضمن المنصة الموحدة لدبي الرقمية في الدورة الـ41 من أسبوع جيتكس جلوبال 2021 تحت شعار «رقمنة الحياة في دبي»، والمقرر عقدها في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، الحدث المتخصص في تسليط الأضواء على التقنيات المبتكرة وكشف الغطاء عن مبادراتها لخدمة مستقبل الحياة الرقمية التي ابتكرتها لخدمة القطاع القضائي والإداري المساند له.

وأوضح طارش عيد المنصوري المدير العام لمحاكم دبي، أن الدائرة أطلقت الأسبوع الماضي في مقر إكسبو 2020 مشروع التقاضي الرقمي أول مشروع قضائي رقمي متكامل في العالم، مؤكداً أن معرض جيتكس جلوبال يعد فرصة مهمة لتسليط الضوء على المبادرات المتميزة وتتضمن مشاركة محاكم دبي كأحد رواد التحول الرقمي الحكومي.