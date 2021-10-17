«طرق دبي» تشارك بباقة من المبادرات الذكية في «جيتكس»

المصدر: دبي-البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشاركتها بباقة متنوعة من المشاريع والمبادرات الذكية في معرض جيتكس 2021، تشمل عرض المشاريع المتأهلة لنهائيات تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2021، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مسارات الدراجات الهوائية لاحتساب عدد المستخدمين وقياس مدى التزامهم بإجراءات السلامة، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في فحص المركبات، ومبادرة تخطيط رحلات حافلات المواصلات العامة باستخدام الشاشات الذكية المثبتة في المحطات.

وأكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن الهيئة لديها خريطة طريق متكاملة لمستقبل التنقل ذاتي القيادة، وكذلك خطة شاملة للتحول الرقمي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، حيث تمضي الهيئة قُدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

أفضل التقنيات الحديثة

وقال معاليه: تسعى الهيئة إلى أن تكون أكثر تأثيراً وفاعلية من خلال اختبار وتبني أفضل التقنيات الحديثة وتوظيفها لتسهيل حياة السكان في إمارة دبي، ومواكبة التوجهات المستقبلية لحكومة دبي في التحول إلى المدن الذكية والمُبتَكِرة والمستدامة التي تبنّي وتطبق التقنيات المستقبلية مثل: سلسلة الكتل (البلوك تشين)، والتعاملات اللاورقية، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والتنقل ذاتي القيادة، وإنترنت الأشياء.

وأضاف: تعرض الهيئة خلال مشاركتها في معرض جيتكس، المشاريع والمبادرات المتأهلة لنهائيات الدورة الثانية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، التي خصصت لمحور: (الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة)، وتشمل وسائل النقل الأرضية، والطائرات دون طيار (Drones)، حيث تعرض خمسة مشاريع متأهلة في فئة الشركات الرائدة، وستة مشاريع في فئة الجامعات المحلية، كما تعرض الهيئة مبادرة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مسارات الدراجات الهوائية، لجعل دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية، وتستخدم المبادرة تقنية الرؤية الحاسوبية لتحسين إجراءات السلامة والتأكد من التقيد بالقوانين عبر التحقق من ارتداء سائق الدراجة للخوذة وسرعة الدراجة الهوائية.

دفع تعرفة المواقف

وتقدم الهيئة لزوار جناحها في المعرض شرحاً عن التقنيات الذكية المستخدمة لدفع تعرفة المواقف المدفوعة للمركبات، وذلك من خلال استخدام التطبيق الذكي الذي زود مؤخراً بخصائص مبتكرة في دفع التعرفة مثل الخريطة ثلاثية الأبعاد، والتجديد التلقائي، وكذلك إمكانية دفع التعرفة من خلال برنامج التراسل الفوري (الواتساب) كوسيلة بديلة عن خدمة الرسائل النصية القصيرة، إضافة إلى عرض خدمات أخرى لتمكين المتعاملين من الدفع التلقائي لتعرفة المواقف في الساحات الذكية، والمباني متعددة الطوابق، كما سيتم عرض جهاز المسح الذكي الذي يسهل إصدار المخالفات بصورة رقمية.

وتعرض الهيئة مبادرة تخطيط الرحلة باستخدام الجيل الجديد من الشاشات الذكية التي تقدم معلومات فورية للركاب، وتتيح لهم إمكانية تخطيط الرحلة عبر شاشات اللمس المثبتة في محطات الحافلات الرئيسية بطريقة سهلة وسريعة ودقيقة.