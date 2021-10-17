شرطة دبي تعرض 15 تطبيقاً وبرنامجاً ذكياً

المصدر: دبي ـ البيان

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في أسبوع معرض جيتكس للتقنية من خلال عرض أحدث ابتكاراتها وتطبيقاتها الذكية الهادفة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية في إسعاد أفراد المجتمع، وأن تكون «دبي المدينة الآمنة» إلى جانب عرض الخدمات الذكية النوعية الأخرى.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن مشاركة شرطة دبي هذا العام في معرض جيتكس تتضمن عرض عدد من المشاريع والتطبيقات الذكية التي توفر الخدمات الشرطية المتنوعة الهادفة إلى إسعاد الجمهور وتعزيز الأمن والأمان لهم. وأشار العميد الرزوقي إلى أن شرطة دبي هذا العام تعرض خلال مشاركتها في جيتكس، الذي تقدم فيه مختلف الدوائر الحكومية أحدث إبداعاتها من خدمات ذكية وتقنيات ذكاء اصطناعي حديثة ومتطورة تلبي توقعات وطموحات القيادة الرشيدة، العديد من برامج الذكاء الاصطناعي.

15 تطبيقاً وبرنامجاً

وأوضح العميد الرزوقي أن شرطة دبي ستشارك في المعرض من خلال 15 تطبيقاً وبرنامجاً ومنها لعبة «من الجاني» والتي يدخل فيها اللاعب إلى العالم الافتراضي بواسطة النظارة ليلعب دور محقق جنائي وليقوم بالبحث عن الأدلة لربطها بمسببات الجريمة وحل القضية بتحديد الجاني والدافع، و لعبة «إكسبو 2020» التي اللعبة تقدم للمشترك جولات تعريفية حول إكسبو، وفقاً لمهام يقوم بها اللاعب يحصل من خلالها على النقاط، وتحتوي اللعبة على العديد من المراحل مثل مرحلة حل الألغاز، ومرحلة «سباقات المركبات الفضائية»، بالإضافة إلى زيارة افتراضية إلى مركز الشرطة الذكي، والخدمات التي يوفرها الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، وتطبيق شرطة دبي.

خدمة

كما تشارك الشرطة بخدمة «الحجز الذكي للمركبات»، وخدمة «الاستعلام عن القضايا المالية»، وخدمة الإنقاذ البحري «أبحر بأمان» لمرتادي البحر من تسجيل خطط رحلاتهم ومواقعهم المتوقعة خلال كل رحلة، لوفير آلية سهلة وموثوقة للاتصال، وطلب الاستغاثة المتوفر في تطبيق شرطة دبي، ومركز الشرطة الذكي أول مركز شرطة ذكي دون موظفين يتكون من 27 خدمة رئيسية متنوعة ويدعم بـ7 لغات، إضافة إلى نظام المفقودات والمعثورات ونظام الإبلاغ عن المفقودات والمعثورات مرتبط مع جميع الدوائر الحكومية والمراكز التجارية.

خدمات مجتمعية

ستشارك شرطة دبي بجهاز مراقبة معابر المشاة وهو جهاز مروري ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي في مراقبة ورصد المناطق الخاصة بعبور المشاة وضبط المركبات التي لا تعطي الأولوية للمشاة، وخدمة الاستعلام الذكي في سوق الذهب بهدف نشر التوعية والإرشادات لمرتادي السوق من زوار وسياح وأصحاب المحلات التجارية بطريقة مبتكرة وذكية من خلال التواصل مع الجهات المعنية في حال طلب الطوارئ أو التعرض للنشل.