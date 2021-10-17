«الصحة» تقدّم خدمات إلكترونية بميزات مبتكرة واستباقية

المصدر: دبي - البيان

تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 وتهدف المشاركة إلى عرض حزمة مبتكرة من أحدث المشاريع والخدمات الصحية الذكية والحلول المستدامة، وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، لترسيخ منظومة صحية متطورة رقمياً، تمتاز بكفاءة الأداء والموثوقية، وتشكل مدخلاً جديداً نحو الرعاية الصحية المستقبلية، وتعزز نظم المعلومات الصحية، لإثراء تجربة المتعاملين وتحسينها وتعزيز جودة الحياة الرقمية لأفراد المجتمع.

وتطلق الوزارة خدمات إلكترونية بميزات مبتكرة واستباقية تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة المتعاملين وتحسينها، حيث تعكس مشاركة الوزارة في أسبوع جيتكس رؤية ومخرجات الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل، بما يؤكد سعي الوزارة لمواكبة آخر التطورات والاعتماد على أحدث التقنيات في التواصل مع المتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية.

معايير ذكية

وأشار سمير الخوري مدير إدارة تقنية المعلومات إلى حرص الوزارة على المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية، لعرض أحدث الخدمات الذكية والرقمية التي تقدمها الوزارة، من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وجودة الخدمات لإسعاد المتعاملين، عبر دمج منظومات الذكاء الاصطناعي والبيئات الافتراضية لمحاكاة مستقبل الخدمات الرقمية، بالشراكة مع أعرق الشركات التكنولوجية في العالم.