«ورشة حكومة دبي» تعرّف بحلول تعزز تجربة المتعاملين

المصدر: دبي- البيان

تحت مظلة «دبي الرقمية» تشارك «ورشة حكومة دبي» في «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، وستعرض للجمهور أحدث خدماتها ومبادراتها الجديدة، بالإضافة إلى التعريف بحلولها المتقدمة الهادفة إلى تعزيز تجربة المتعاملين، والارتقاء بالقطاع الخدمي الحكومي في إمارة دبي، ودولة الإمارات عموماً.

وتسعى الورشة، من خلال مشاركتها في الحدث الأبرز في مجال التقنية، إلى تعريف الجمهور بالتقدم الحاصل على صعيد تقديم تجربة سهلة وسلسة لجميع المتعاملين بالاستفادة من الابتكارات التكنولوجية، التي تعزز إجراءات السلامة استعداداً لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، وتشمل محفظة الخدمات المشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» التطبيق الذكي، ونظام الذكاء المؤسسي، ونظام إدارة أسطول المركبات، ونظام مؤشر قياس سعادة الموظفين، إلى جانب الحلول الداعمة لـ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي تمهد الطريق أمام تبني ممارسات أكثر استدامة للحفاظ على البيئة وبناء مستقبل آمن للجميع.

وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: تأتي مشاركة الورشة في أسبوع «جيتكس للتقنية» انطلاقاً من دورها كونها جهة حكومية رائدة في تقديم أرقى خدمات صيانة السيارات والتأمين والترخيص لأسطول المركبات.