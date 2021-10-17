12 جهة حكومية في عجمان تستعرض إنجازاتها

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة عجمان الرقمية مشاركة 12 جهة حكومية تحت مظلة حكومة عجمان في «جيتكس جلوبال».

وقالت دينا فارس مدير عام دائرة عجمان الرقمية (بالندب) إن مشاركة كل الجهات الحكومية في معرض جيتكس لهذا العام، يعزز فرص نجاحنا وريادتنا .

وصرح الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك بأن الدائرة تحرص على المشاركة في المعارض والمحافل المحلية والدولية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسهيل إجراءات العمل الجمركي وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أن استمرار الإمارات في استضافة وتنظيم جيتكس يؤكد حرصها على اللحاق بركب الأمم وإثبات وجودها في المنافسة العالمية في مختلف المجالات. وأوضح راشد السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية أن مشاركة الدائرة يأتي في إطار حرص الدائرة على توفير متطلبات التحول الرقمي التي تتماشى مع استراتيجية حكومة عجمان .

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام «منطقة عجمان الحرة»: نسعى إلى تسليط الضوء على كفاءة خدماتنا الإلكترونية وحلولنا الذكية .

وأكد مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية بعجمان ان الدائرة تعرض أحدث إنجازاتها في مجال الخدمات الذكية والرقمية المبتكرة .

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية أن الدائرة تحرص على المشاركة بشكل سنوي في الحدث التقني الأهم والذي يواكب عصرنا الحالي، ويسعى لتطوير العمل وتجويد الحياة.