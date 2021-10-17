100 مبادرة تستعرضها حكومة أبوظبي للتحوّل الرقمي

المصدر: دبي- البيان

تحت شعار «حكومة المستقبل» تستعرض حكومة أبوظبي خلال مشاركتها العاشرة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، 100 مبادرة رقمية ومشروع مبتكر في التحول الرقمي، والتي تهدف إلى خلق تجربة فريدة للزوار، من خلال تقديم منصة موحدة، تضم كل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وتوجد 31 جهة حكومية وأكاديمية في جناح حكومة أبوظبي، حيث تتزامن مشاركتها في المعرض مع احتفالات الإمارات بذكرى تأسيسها وسيتم الاحتفاء بإنجازات تاريخية والإعداد للتحول الفاعل والمستدام للخمسين عاماً المقبلة.

وقال علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي- أبوظبي: يعد «جيتكس » منصة عالمية للابتكار والتعاون واستشراف المستقبل .

وقال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: «نعمل باستمرار على دعم وتعزيز الأجندة الرقمية لحكومة أبوظبي من خلال مبادرات ومشاريع تخدم محاورها الأربعة المتمثلة في الخدمات الحكومية والحلول الحكومية الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي والمنظومة الرقمية».