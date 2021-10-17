الحساوي: 90 % تغطية «الجيل الخامس» للإمارات العام الجاري

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكّد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أن مزودة الاتصالات ستقوم بتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس لتشمل نحو 90% من سكان الإمارات بحلول نهاية العام الجاري، مع استكمال التغطية بالكامل في 2022، بالتزامن مع العمل على تجربة حالات استخدام جديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات، والمساهمة في دعم مبادئ الخمسين التي حددتها الإمارات وتوظيف الكفاءات الإماراتية، وتعزيز قيم الانفتاح والتسامح والارتقاء بمستويات التطور الرقمي والتكنولوجي، لتعزيز مكانة الدولة حاضنة عالمية للمواهب والشركات والاستثمارات.

وأضاف الحساوي في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن «دو» ستقوم في مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2021 بتسليط الضوء على مفاهيم المجتمعات الذكية شديدة الاتصال واستكشاف فرص الشراكات والفرص المتاحة بالتعاون مع منظومة شركائها الحاليين والمحتملين.

وأشار إلى أن «دو» ستركز في الحدث على مزايا شبكة الجيل الخامس الذكية، وقدرات التعدين الذكي المدعومة بتقنية الجيل الخامس وفي ما يلي نص الحوار:

أهمية استثنائية

ما مدى أهمية المشاركة الفعلية في فعاليات أسبوع «جيتكس» بالنسبة للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا؟

تكتسب المشاركة الفعلية في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» أهمية استثنائية هذا العام، لأسباب متعددة، أهمها: بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في أنحاء العالم بعد التحديات التي شهدتها المجتمعات كافة في الأشهر الماضية. وبالتالي، كان لا بد من عودة الناس للتواصل مرة أخرى، وبناء العلاقات المهنية استشرافاً للمستقبل، وهو أمر يتطلب تفاعلاً حقيقياً على أرض الواقع كلما سنحت الفرصة بذلك.

ويعد «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، الحدث التكنولوجي الوحيد الذي نُظِمت فعالياته على أرض الواقع في العام الماضي رغم انتشار الوباء، وتوفر لنا النسخة الحالية، مجموعة من الفرص والإمكانات التي يمكن الاعتماد عليها، للاستمرار في هذا النهج، وتعزيز رسالة دبي والإمارات بأهمية «انفتاح الأعمال وضمان استمرارها»، وتتيح لنا المشاركة في هذا الحدث دعم هذه الرسالة والمضي قدماً باتجاه التعافي الكلي والكامل من الآثار التي خلفها العام الماضي.

ومن المؤكد أن التسارع غير المسبوق في وتيرة التحول الرقمي في الفترة الأخيرة، وتزايد احتياجات العملاء وتوقعاتهم في عالمنا الرقمي، يتطلبان من ممثلي الشركات وقادة القطاع ومسؤولي الهيئات الحكومية التواصل والمشاركة الفعلية في مثل هذه الفعاليات، لتبادل الآراء والرؤى ومناقشة الاتجاهات الناشئة، واستشراف الاحتياجات المستقبلية.





تحوّل رقمي

ماذا تستهدفون من المشاركة في «جيتكس»؟

كشركة وطنية رائدة في خدمات الاتصال، تتمثل مهمتنا بمواكبة أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا وتقنيات الاتصال وتسخيرها لخدمة سكان الإمارات ومجتمعات الأعمال وبالتالي المساهمة بشكل ملموس في دفع مسيرة التحول الرقمي في الإمارات. ونتطلع من خلال مشاركتنا في «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة التي تتماشى مع مهمتنا لتوظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان وتمكين المجتمع. وسيوفر لنا الحدث منصة متقدمة نعرض فيها رؤيتنا لمستقبل الخدمات والعمليات الحكومية التي تستند إلى نهج رقمي شامل يركز على تلبية متطلبات المواطنين والمقيمين في الإمارات وزوارها.

برأيكم ما تأثير «أسبوع جيتكس» في بيئة الأعمال بشكل عام في دبي والإمارات؟

يعد «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، الحدث التكنولوجي الأبرز في المنطقة على مدى أكثر من أربعة عقود حتى الآن، مساهماً على مدار تلك السنوات في توفير فوائد متعددة للجميع. وستساهم المكانة الريادية التي يتمتع بها هذا المعرض، تزامناً مع التصميم الواضح لتخطي التحديات وإحراز تقدم ملحوظ على صعيد تعزيز التعافي والنمو، في إحداث تأثير إيجابي كبير في مناخ الأعمال على مستوى إمارة دبي والإمارات بشكل عام.

وستشهد فعاليات المعرض، مشاركة المؤسسات الرائدة وقادة القطاع والجهات الحكومية، بالإضافة إلى مجتمع الشركات الناشئة المزدهر في الإمارات. نحن نؤمن بأن مستقبل دولتنا سيكون مشرقاً، مع كم هائل من الفرص والإمكانات، ومن المؤكد أن جيتكس سيكون المنصة المحفزة على تقدم الأعمال في السنوات المقبلة.

قدرات تمكينية

ما المنتجات والحلول التي ستعلنون عنها والابتكارات التي تتطلعون لاستكشافها في الحدث؟

تستعرض دو في مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية أحدث الحلول والابتكارات المستندة إلى تقنية الجيل الخامس. وسيتمكن الحضور والمشاركون في المعرض، من تجربة القدرات التمكينية التي توفرها تقنية الجيل الخامس عبر مجالات عديدة. وستركز عروضنا في الحدث على مزايا شبكة الجيل الخامس الذكية، وقدرات التعدين الذكي والخدمات الشرطية الذكية المستندة إلى تقنية الجيل الخامس وأنظمة كاميرات المراقبة المعززة بتقنية الجيل الخامس إضافة إلى الألعاب وسباقات السيارات المدعومة.

ونتطلع إلى الترحيب بضيوف منصتنا لنأخذهم في رحلة إلى مستقبل الخدمات الذكية عبر مختلف القطاعات وعلى سبيل المثال، سيكون الزوار على موعد مع عرض خاص بقدرات التعدين الذكي المدعومة بتقنية الجيل الخامس والذي سيوضح الفوائد التي تقدمها التكنولوجيا على صعيد تعزيز سلامة عمليات التعدين ورفع كفاءة الإنتاجية من خلال أتمتة العمليات التشغيلية. كما سنسلط الضوء في الحدث على الحلول التقنية الجديدة المصممة للارتقاء بالخدمات الشرطية الذكية والتطبيقات الأمنية، بما في ذلك دوريات السيارات وأنظمة كاميرات المراقبة بتقنية (4K).

ما خططكم المدى لخدمة المجتمعات في الإمارات؟

يشكل توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس لتشمل جميع سكان الإمارات، إحدى أهم أولوياتنا في «دو» ويشمل ذلك التطوير المستمر لأداء الشبكة، وتعزيز مستوى كفاءتها، وضمان حصول العملاء – الأفراد والشركات - على تجارب اتصال متطورة. وتتمحور رؤية «دو» على المدى القصير إلى المتوسط، حول تكثيف الجهود لتحقيق هذه الأهداف ووضعها موضع التنفيذ. وقد شهدت الفترة الماضية تحقيق الشركة إنجازات لافتة على صعيد خططها لنشر شبكة الجيل الخامس على امتداد الإمارات، وسجلت شبكة الجيل الخامس من «دو» أعلى معدل سرعات على مستوى الإمارات مع توفيرها أداءً محسناً وتجارب اتصال فائقة الجودة.

وتستهدف خططنا الحالية وحتى نهاية العام ، توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس لتشمل نحو 90% من سكان الإمارات، واستكمال التغطية في 2022. إضافة إلى ذلك، تشمل أجندتنا الخاصة بتقنية الجيل الخامس أيضاً العمل على تجربة حالات استخدام جديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها، والمساهمة في دعم مبادئ الخمسين التي حددتها الإمارات من خلال دعم جهود حكومة الإمارات لبناء اقتصاد مرن، وتوظيف الكفاءات الإماراتية وتعزيز قيم الانفتاح والتسامح.

زوّار دوليون

ما تأثير «إكسبو» على مستوى المشاركة في «جيتكس» هذا العام؟

من المؤكد أن «إكسبو دبي»، سيؤثر بشكل إيجابي في أسبوع جيتكس للتقنية، إذ يستضيف إكسبو أعداداً كبيرة من الزوار الدوليين من قطاعات اقتصادية عالمية متنوعة، بالإضافة إلى أهمية التكنولوجيا باعتبارها واحداً من الموضوعات الرئيسة لفعاليات المعرض العالمي ولدى معظم الأجنحة المشاركة فيه. ومن المؤكد أن انطلاق «إكسبو» في وقت سابق عن جيتكس، سيسلط الضوء على ريادة الإمارات في التكنولوجيا المختلفة.

تدابير السلامة

أكّد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أنه يجب على المشاركين في «جيتكس» اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان صحة وسلامة الجميع.

وقال: من المؤكد أن المشاركة الفعلية ستسهم في نجاح المعرض، وسيتم عرض المنتجات والحلول التقنية للزوار بما يتماشى مع أعلى متطلبات وإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها بما يضمن تجربة استثنائية لجميع الزوّار والمشاركين.