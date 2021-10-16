جيتكس جلوبال 2021 يجمع قادة حكومات الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي- البيان

تنطلق فعاليات النُسخة الأولى من مؤتمر رؤى القادة، الملتقى الاستثنائي المتخصص بعمليات التحول التكنولوجي على الصعيدين الإقليمي والوطني والتي يستضيفها معرض جيتكس جلوبال، الفعالية العالمية الأكثر تأثيراً في مجال التكنولوجيا والتواصل لعام 2021، لإعادة رسم ملامح خارطة الطريق التكنولوجية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويستمر المؤتمر على مدار الأيام الثلاثة الأولى من النسخة الحادية والأربعين من معرض جيتكس جلوبال، التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي بين 17 و21 أكتوبر الجاري بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، ويركز المؤتمر على خرائط الطريق المحددة لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تنظيم جلسات مخصصة لكل دولة ومنطقة. ويجمع المؤتمر العديد من القادة الحكوميين بهدف استعراض إنجازاتهم التكنولوجية وتسليط الضوء على الآفاق التعاونية والمبادرات والفرص المتاحة ومشاركتها مع المجتمع الدولي.

وترحب أجندة المؤتمر بمجموعة من أهم المتحدثين الحكوميين المؤثرين في مجال التقنيات من مختلف أنحاء المنطقة، ومن بينهم أبرز منظمّي القطاع العام والوزراء، الذين سيتطرقون إلى الفرص المتاحة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتمكين الشباب وتنمية الموارد البشرية.

مواكبة المتغيرات

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أهمية مؤتمر رؤى القادة الذي ينظم ضمن فعاليات «جيتكس جلوبال» في دعم الجهود لتسريع التحول التكنولوجي والرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يسهم في مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المؤتمر يشّكل منصةً لتبادل المعارف والخبرات والتجارب، وبناء فرص التعاون في مختلف المجالات التقنية والاقتصادية«.

وقال عمر سلطان العلماء إن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز الشراكات العالمية في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا والرقمنة، انطلاقاً من توجيهات القيادة بتسريع وتيرة التحول الرقمي وابتكار الحلول القائمة على تكنولوجيا المستقبل، وتوجهات الحكومة ضمن مشاريع الخمسين لإرساء نموذج اقتصاد رقمي متقدم قادر على مواجهة التحديات المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

فرص استثنائية

ومن جانبه، قال هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي:»يفخر مركز دبي التجاري العالمي باستضافة قادة الحكومات في النسخة الأولى لمؤتمر رؤى القادة، والذي سيزود صناع القرار بفرص استثنائية للتعاون في صياغة ملامح المجتمعات في المستقبل. وانسجاماً مع رغبة دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الانتقال نحو اقتصادات قائمة على المعرفة وتعزيز أنظمة الابتكار وريادة الأعمال، يوفر جيتكس جلوبال 2021 منصةً غير مسبوقة لقادة الحكومات للتعاون والمشاركة في حوار هادف يرسم ملامح المستقبل".

رؤية الإمارات

يُركز صُناع القرار المجتمعون في إطار أعمال مؤتمر رؤى القادة بتاريخ 19 من أكتوبر خبراتهم لمناقشة مبادرة مشاريع الخمسين، والتي تهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة تستند إلى قدرة دولة الإمارات على استقطاب الاستثمارات والمواهب من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن مكانتها كمنصة دولية لاختبار أحدث التقنيات والابتكارات التي يتوصل إليها العالم.

وسيتسنى لزوار الفعالية الاستماع لمجموعة من أبرز الشخصيات المؤثرة، بمن فيهم معالي عبد الله بن طوق المري، عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد؛ ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة؛ وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية؛ وسعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية؛ وسعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية؛ وسعادة يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي؛ وسعادة سالم المري، نائب المدير العام في مركز محمد بن راشد للفضاء؛ وسعادة وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية؛ وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل وغيرهم الكثير.

رؤية مجلس التعاون

سيتطرق المؤتمر في يومه الثاني 18 أكتوبر إلى مُختلف المشاريع الجديدة الطموحة وأهميتها بالنسبة لمساعي التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يمنح الوفود الوزارية رؤيةً معمقةً حول المبادرات التي ستعزز تنويع مقوّمات الاقتصاد.

وتتجه الأنظار نحو رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مع اجتماع نُخبة صُناع القرار لتقييم مجموعة من المبادرات الرقمية التي تنفذها الحكومة واستكشاف سُبل الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

ومن جانب آخر، سيطرح القادة الحكوميون أفكارهم حول سُبل الاستفادة من إمكانات القطاعات الإبداعية في المملكة، بما في ذلك الرياضات الإلكترونية وسلسلة القيمة ذات الإمكانات الكبيرة في قطاعي الأزياء وفنون الطهو للناشئين. وسيحظى ضيوف المؤتمر بفرصة الاطلاع على آراء مجموعة من أهم الشخصيات، مثل سعادة الدكتور عمرو المداح، وكيل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية؛ والأستاذ سلطان المطيري، مدير عام مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية السعودية؛ والدكتور سعود حميد الشعيلي، مدير عام السياسات والحوكمة، في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان؛ والسيدة تالا فخرو، الرئيسة التنفيذية للمشاريع والبحوث الاستراتيجية ودراسات السوق وتطوير السياسات بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين؛ و السيدة ميادة بدر، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي السعودية، وغيرهم الكثير.

رؤية أفريقيا

أمّا في 17 أكتوبر، تكشف رؤية أفريقيا عن الاستراتيجيات والأولويات التكنولوجية الوطنية في كل من مصر وكينيا ونيجيريا وتونس، كما تتناول الدور المحوري الذي تلعبه البرامج الخاصة بكل دولة في رسم ملامح الرؤية المشتركة لمجتمع واقتصاد رقميين متكاملين وشاملين لجميع أنحاء القارة. كما سيدرس صناع القرار من الدول الأربع سُبل تجاوز المعوقات التي تحول دون نمو مجتمعات الشركات الناشئة الآخذة بالتزايد في القارة الأفريقية. ويحظى الزوار بفرصة الاستماع إلى معالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر؛ ومعالي البروفيسور الدكتور عيسى علي إبراهيم (بانتامي)، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري؛ ومعالي الدكتور نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي؛ والدكتور توني أوموانسا، الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية الكينية للابتكار؛ والبروفيسور بيتانج نديمو، الوزير الأسبق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كينيا، والمهندس كابورو مويريشيا، عضو مجلس إدارة هيئة تطوير مدينة كونزا التقنية، كونزا تكنولوجيز.

ويؤكد مؤتمر رؤى القادة على مكانة معرض جيتكس جلوبال المميزة بوصفه الفعالية الأكثر تكاملاً في العالم لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات التجريبية بمشاركة أهم المُبتكرين المُختصين بمجالات عديدة منها الذكاء الاصطناعي، وشبكات اتصالات الجيل الخامس، والحلول السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وتقنيات بلوك تشين، والحوسبة الكمية، والتكنولوجيا المالية وأنشطة التسويق من مختلف أنحاء العالم؛ إذ تُسلط الفعالية الضوء على هذه المحاور من خلال ست فعاليات رئيسية تشمل: معرض جيتكس جلوبال وقمة الذكاء الاصطناعي لكل شيء ومعرض جيتكس نجوم المستقبل وقمة مستقبل بلوك تشين وفعالية فينتك سيرج وفعالية ماركتنغ مينيا.