سامسونج تطلق برنامج الذكاء الاصطناعي لتعزيز مهارات شباب الإمارات

المصدر: دبي – البيان

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات، اليوم، عن إطلاق برنامجها المجتمعي العالمي الرائد،Samsung Innovation Campus، في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تنظيم دورة جديدة لتعليم تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، والهادفة لتمكين الشباب الإماراتي، وتعزيز مستويات الأداء التكنولوجي لدى جيل المستقبل، وتعتبر القابلية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، واعتماد نهج تشغيلي ذكي، أمراً بالغ الأهمية لتكييف الأعمال، وضمان استمرارية الإنتاج وتحقيق الأهداف المرجوة على المدى الطويل. وتتعاظم هذه الأهمية في وقت تتجه قطاعات الأعمال لتحويل عملياتها رقمياً على نحو متسارع، تزامناً مع النمو الهائل الذي تشهده سوق التقنيات الناشئة، والتي باتت تمتلك تأثيراً واسع النطاق عبر المجتمعات العالمية.

ويتمدد هذا الاتجاه، عبر تزايد الطلب لتوظيف الكفاءات ذات القدرات والمهارات التقنية والفنية المتطورة، لا سيما في المؤسسات والقطاعات، التي باتت تعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقد ألهم ذلك سامسونج لإطلاق دورة الذكاء الاصطناعي الحالية، بهدف تمكين الشباب وتزويدهم بالكفاءات والمهارات المناسبة، لاستشراف المستقبل على نحو أكثر وضوحاً. وسيتمكن المشاركون في البرنامج الجديد من اكتساب مجموعة من المهارات المتقدمة، وأهمها على الإطلاق، مهارات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (Machine Learning - ML) والتعلم العميق (DeepLearning - DL)، وفاء بالتزامها المؤسسي- المجتمعي لتوفير التعليم للأجيال القادمة في جميع أنحاء العالم.

وقال جيريك وونغ، رئيس التسويق المؤسسي في سامسونج الخليج للإلكترونيات: «لطالما آمنّا في سامسونج بأهمية برامج التدريب والتطوير، للمساهمة في إلهام الأجيال الصاعدة وثقل وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم. ويكتسب هذا النهج أهمية استثنائية، لدى جيل الشباب الطموح، لتعزيز قدراتهم والحصول بالتالي على الوظائف المناسبة في هذا العصر الرقمي المتطور الذي يشهد انتشار الثورة الصناعية الرابعة (4IR). ويعتبر برنامج Innovation Campus Samsung بداية مسيرتنا التقدمية طويلة الأمد، التي تمنح الأمل لجيل الشباب، وسيحصل المشاركون في دورة الذكاء الاصطناعي على مناهج تعليمية متنوعة مصممة، لتعزيز قدراتهم وتمنحهم الخبرات اللازمة، للانطلاق في مسيرتهم المهنية الطويلة، وضمان مستقبل ناجح».

تستشرف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مستقبل العالم، حيث ستعيد تشكيل العالم الذي نعيش فيه حالياً على نحو متقدم وثوري، لتمكين المستهلكين والشركات والحكومات والمجتمعات، وتزويدهم بالميزات، التي ترتقي بقيمة أعمالهم وإنتاجيتهم وخدماتهم إلى المستوى التالي، وتوفر المناهج المتخصصة للمشاركين في البرنامج، معرفة واسعة بالأدوات والتطبيقات الأكثر أهمية في مجال الذكاء الاصطناعي، والأكثر استخداماً في أماكن العمل، وبالتالي توسيع ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويوفر البرنامج الافتراضي، جلسات تدريسية، يتم في إطارها تعلم استراتيجيات نمذجة الذكاء الاصطناعي بالارتكاز على أسس الرياضيات، للتمكن بالتالي من تطوير معارفهم لبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي مستقبلاً، واكتساب الخبرات وتطوير فهم واضح ودقيق حول عمليات التصميم والتنفيذ والنتائج ذات الصلة. ويوفر البرنامج للطلاب القدرة على تجربة أدوات تقنية التعلم الآلي، وتطبيقها في الواقع، عبر مجموعة من التدريبات وورش العمل المختلفة، وسيتم توفير هذه الفرص مجاناً، للطلاب المقبولين في الدورة التدريبية، كونه جزءاً من التزام سامسونج بتطوير مهارات جيل المستقبل.

وسيكتسب الطلاب خلال البرنامج مجموعة من العلوم التقدمية، من بينها علوم البيانات وتطبيقاتها المختلفة، إضافة إلى أساسيات نظرية الاحتمالات والإحصاء والجبر الخطي ولغة بايثون، مع القدرة على تطبيق هذه العمليات والخوارزميات بشكل مبدئي، وباعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق، وسيتمكن الطلاب من التسجيل في البرنامج حتى يوم الأحد 7 نوفمبر، قبل انطلاق الدورات التعليمية.