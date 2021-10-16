«جيتكس» يجمع العالم في دبي غداً

المصدر: دبي - البيان

تنطلق في دبي غداً فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، أكبر معرض للتقنية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوبي آسيا، إذ يتسابق عمالقة التكنولوجيا والشركات العالمية في عرض أحدث ابتكاراتهم التقنية ليستشرف العالم مستقبل تكنولوجيا وحلول الغد التقنية من دبي.

وتتيح الدورة الـ41 للمعرض، التي تستمر حتى الخميس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، الفرصة للشركات والمبدعين في الإمارات وحول العالم، لطرح إبداعاتهم وابتكاراتهم الرقمية، التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتيسير الأعمال وتطوير الخدمات في القطاعات المختلفة والكشف عن التطبيقات والحلول الثورية الرقمية والمبادرات الذكية.

ويشكل «جيتكس غلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي»، الفعالية المشتركة الأكبر في العالم، بمجال التكنولوجيا في 2021، لدعم مسيرة التحول الرقمي العالمية، والأكثر تكاملاً في العالم لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات التجريبية، بمشاركة أهم المُبتكرين العالميين بمجالات واعدة يتقدمها الذكاء الاصطناعي، وشبكة اتصالات الجيل الخامس، والحلول السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، و«بلوك تشين»، والحوسبة الكمية، والتكنولوجيا المالية، والتسويق الشامل، وتعد الفعالية حلقة وصل بين مناطق الشرق الأوسط، وشمالي إفريقيا، وجنوبي آسيا، ما يوفر لكبار اللاعبين الدوليين في القطاع منصة مثالية للإسهام في صوغ ملامح المستقبل، بمشاركة ما يزيد على 4000 جهة عارضة، يتوافد 35% منها المرة الأولى إلى المنطقة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 140 دولة، وحضور أكثر من 200 وزارة تمثل مجموعة من أبرز المدن الرقمية العالمية.

ويحتضن الأسبوع فعاليات رئيسة تشمل، «جيتكس نجوم المستقبل»، و«قمة مستقبل بلوك تشين»، و«فينتك سيرج»، ومؤتمر التسويق «ماركيتنغ مينيا»، بهدف إرساء بيئة نموذجية لاستعراض أحدث التقنيات العالمية، وسوف يستضيف «جيتكس نجوم المستقبل» أكثر من 700 شركة ناشئة من 60 دولة، إضافة إلى شبكة تضم أكثر من 400 شخص من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال العالميين، فضلاً عن تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة للتقنيات المالية وتقنيات «بلوك تشين».

ويشكل الحدث منصة للحكومات والشركات والمؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية لاستعراض جهودها وخبراتها في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها ولا سيّما في ظل الانتقال إلى عصر الاقتصاد الرقمي، ومساهماتها في تعزيز التواصل الإنساني، وتمكين الأفراد ومجتمعات الأعمال ودعم التنمية المجتمعية والارتقاء بجودة حياة الناس عبر مختلف المجالات.