«رسن» السعودية تطرح حلولها في التقنيات التأمينية والمالية في «جيتكس جلوبال 2021»

المصدر: الرياض – البيان

أعلنت شركة رسن - وهي شركة سعودية متخصصة في مجال التقنيات التأمينية والمالية - عن مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2021» للمساهمة في تشجيع الابتكار وخلق القيمة في قطاع التأمين والتمويل من خلال تقديم حلولها المبتكرة.

تحت شعار «تسليط الضوء على أوجه الاستفادة من التقنية الحديثة في قطاع التمويل»، ستتناول فعالية «جيتكس فينتك سيرج 2021» الابتكارات المطروحة في قطاعات الخدمات المصرفية وإدارة الأصول والثروات، والتقنيات التأمينية والتنظيمية وغيرها.

سيقام معرض جيتكس في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022.

وستعرض شركة رسن، الرائدة في مجال التقنيات التأمينية الإقليمية من خلال منصتها المبتكرة «تأميني»، ابتكاراتها المختلفة في مجال التأمين على السيارات والتأمين الطبي ضمن فعاليات «فينتك سيرج»، حيث تهدف الشركة إلى تسليط الضوء على ثلاث نقاط جوهرية تميز حلولها التقنية:

1- السهولة: مشاركة قصة نجاحها في تبسيط تقنياتها لتتناسب مع جميع المستخدمين

2- الريادة: طرح حلول مبتكرة وغير مسبوقة في مجال التقنيات التأمينية

3- الاستدامة: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الإنتاجية

وعلّق مؤيد الفلاج الرئيس التنفيذي لشركة رسن على المشاركة قائلاً: نحن متحمسون وفخورون بالمشاركة في فعاليات «جيتكس 2021» لهذا العام، لكونها منصة مؤثرة من حيث عرض المنتجات المبتكرة على الجمهور الباحث عن التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة، ونرغب في إبراز مدى إسهام رؤية المملكة 2030 في تحقيق نقلات نوعية في السعودية في تطوير التقنيات المالية والتأمينية ودعمها، وانعكاساتها الإيجابية من خلال دعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنية المالية.

وأضاف الفلّاج: إن منصاتنا التقنية - تأميني وتريزا - التي صُممت وطُورت في المملكة العربية السعودية تتسم بتكاملها التام مع كافة الأطراف المعنية ومنها شركات التأمين ومزودي البيانات وهما «نجم» و«علم»، إضافة إلى بوابات الدفع الإلكتروني، مما يتيح للعملاء إمكانية الحصول على معلومات دقيقة عن وثائق التأمين وأسعارها في 2-3 دقائق، فضلاً عن شراء التأمين على الفور وفي مدة قصيرة جدّاً، وهذا ما يتوافق مع رؤية شركة رسن في تقديم حلول مبتكرة ومريحة لمساعدة المجتمع وتقديم خدمة عملاء متميزة وعلى مستوى عالمي.

يشار إلى أن شركة رسن تأسست في عام 2016، وأطلقت منصة «تأميني السيارات والطبي»، وهي مجمع تأمين إلكتروني الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية والمنطقة مصرح ومرخص من البنك المركزي السعودي، مما أدى إلى حدوث طفرة رقمية في قطاع التقنيات التأمينية الإقليمية، واستطاعت في مدة وجيزة أن تبيع أكثر من 4 ملايين وثيقة تأمين وتساعد الناس على إتمام معاملات التأمين من المنزل خلال جائحة كورونا، وذلك من خلال تجربة رقمية متكاملة، مما أسهم في المقابل في تحقيق توفير ضخم يتجاوز 120 مليون ريال سعودي والمتمثلة في تكاليف الطباعة.