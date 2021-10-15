«أراضي دبي» تستعرض أبرز خدماتها الرقمية في «جيتكس2021»

المصدر: دبي - البيان

تستعرض دائرة الأراضي والأملاك في دبي أبرز خدماتها الرقمية خلال مشاركتها في النسخة الحادية والأربعين من «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» الذي ينطلق بعد غد في مركز دبي التجاري العالمي ويعد من أكبر المعارض للتقنية في العالم، وستسلط الدائرة الضوء خلال مشاركتها في الحدث الذي يستمر حتى 21 أكتوبر الجاري على الخدمات الشمولية في تطبيق «دبي ريست» الذي طورته الدائرة ذاتياً ليكون أول منصة رقمية للعقارات في المنطقة.

ويتيح تطبيق «دبي ريست» للمستخدمين اتخاذ قرارات التصرفات العقارية عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية الأمر الذي من شأنه أن يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري من خلال تقليل الإجراءات ومواكبة آخر مستجدات التكنولوجيا والاعتماد على منظومة عمل رقمية تعد الأكثر تطوراً على مستوى العالم بالإضافة إلى الخدمات الرقمية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للدائرة.

كما ستوفر منصة الدائرة في الحدث للجمهور والمستثمرين والملاك خدمة «حدّث بياناتك» التي تحدث أرقام التواصل والمعلومات الشخصية الخاصة بكل متعامل لتضمن لهم استمرارية خدماتها.

وأوضح سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الدائرة تتطلع دائماً إلى عرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية خاصة فيما يخص الشق الاقتصادي العقاري تحديداً وذلك للتسهيل على كل المتعاملين لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة تامه.

وأكد أن دائرة الأراضي والأملاك مستمرة في تطوير خدماتها وتسهيل رحلة متعامليها، ودعم الجهود نحو التحول الذكي والرقمي والمساهمة في المحافظة على المستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات الرقمية لأفراد المجتمع وفئاته المختلفة..لافتاً إلى انه انطلاقاً من هذا التوجه تبذل فرق عملنا المختلفة جهوداً كبيرة في طريق تبني أعلى المعايير الدولية وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع العقاري ومتعامليه وتمكينه كوجهة عقارية أولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة،

وأشار إلى أن مشاركة الدائرة في أسبوع «جيتكس للتقنية 2021» تأتي لاستعراض خدماتها الرقمية التي باتت متوفرة على تطبيق «دبي ريست» المبتكرة والمتكاملة وعلى موقعها الإلكتروني إلى جانب مشاركة خبراتها مع مختلف فئات المشاركين والاستفادة من خبراتهم في نفس الوقت.