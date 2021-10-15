«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض أنظمتها الذكية في «جيتكس 2021»

المصدر: دبي - وام

تستعرض وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال مشاركتها في «جيتكس للتقنية 2021» الذي ينظم في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري ضمن منصة الحكومة الاتحادية حزمة من برامجها وأنظمتها الحديثة ومن بينها نظام «الاتصال الذكي» وتطبيق الوزارة الذكي.

وأكدت الوزارة أن مشاركتها في معرض «جيتكس للتقنية» تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز استخدامات التطبيقات الذكية والتكنولوجيا الحديثة بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو استشراف المستقبل وتطبيقاً لمستهدفات الخمسين عاماً المقبلة والتي تتضمن بناء اقتصاد معرفي يرتكز على الابتكار والإبداع والعلوم والتكنولوجيا الحديثة.

وسيتمكن زوار منصة الوزارة في المعرض من الاطلاع على نظام «الاتصال الذكي» الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الحكومة الاتحادية، ويهدف إلى تمكين موظفي الوزارة من اختيار بيئة العمل التي يفضلونها لأداء مهامهم باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.

وحقق نظام الاتصال الذكي منذ إطلاقه في عام 2017 مستويات عالية من النجاح، وزادت إنتاجية الموظفين بنسبة وصلت إلى 90% بينما انخفضت التكاليف بنسبة 47%، إلى جانب أنه ساهم في تعزيز سعادة فريق العمل وجودة حياتهم بنسبة 95%، الأمر الذي انعكس على تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في خدمة المتعاملين.

كما يتعرف زوار منصة الوزارة إلى التطبيق الذكي الذي تم تصميمه ليكون البوابة الرئيسة لتقديم خدمات الوزارة الذكية للمتعاملين.

يشار إلى أن التطبيق الذكي للوزارة حائز جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول ثلاث مرات لما يتميز به من تجربة استثنائية ومبتكرة.

ويخدم التطبيق أصحاب العمل والعمال والعمالة المساعدة والأسر، إضافة إلى الشركاء الحكوميين والمستثمرين، ويقدم أكثر من 100 خاصية وخدمة ذكية مبتكرة متوافرة على مدار الساعة وبأعلى درجات الموثوقية والاعتمادية، فضلاً عن أن التطبيق ساهم منذ إطلاقه في تمكين الأعمال وتعزيز استقرار سوق العمل ودعم عجلة الاقتصاد في الإمارات.