الحدث نقطة انطلاق «ألتكوم أكاديميا» إلى الإمارات والمنطقة

المصدر: دبي- البيان

تشارك شركة التدريب الرقمي البولندية «ألتكوم أكاديميا» لأول مرة في أسبوع جيتكس للتقنية هذا العام كجزء من استراتيجيتها التوسعية لمنطقة الشرق الأوسط.

وتسعى الشركة لجعل المعرض نقطة انطلاق إلى أسواق الإمارات والمنطقة.

تمتلك «ألتكوم أكاديميا» أكثر من 30 عاماً من الخبرة في التعلم عن بُعد مع أكثر من 700,000 عميل من جميع أنحاء العالم ومحفظة تدريب كبيرة عن بعد.

وأكدت الشركة أن جيتكس يقدم منصة مثالية للدخول إلى سوق الإمارات والشرق الأوسط وسيكون حافزاً للتغيير. يقدم المعرض التقني السنوي لألتكوم أكاديميا فرصة جيدة لعرض منتجاتها وخدماتها فضلاً عن السعي لبناء شراكات مع المؤسسات التعليمية ذات الصلة وأصحاب المصلحة.

وقالت جوانا ميهولاكا، الرئيس التنفيذي لشركة ألتكوم أكاديميا: يعد أسبوع جيتكس للتقنية حدثاً استراتيجيًا وبوابة لدخولنا أسواق الإمارات والشرق الأوسط ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى سمعته المتميزة كمنصة تساعد المبتكرين وعشاق التكنولوجيا على عرض تقنياتهم المبتكرة. يسر «ألتكوم أكاديميا» أن تكون جزءًا من هذا المعرض التقني الشهير ويسعدنا أيضًا أن نعرض منتجات التعلم عن بعد الرائدة التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية والتي تم تصميمها للمؤسسات التي تبحث عن برامج تدريب الموظفين الموجهة نحو تحقيق النتائج الفعالة.

وتمتلك ألتكوم أكاديميا محفظة تدريبية واسعة تغطي القيادة والمشاريع والأفراد وعلاقات العملاء وتطوير وصيانة تكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والعمليات. مع أكثر من 93% من المشاركين الذين أوصوا زملائهم بالتدريب في ألتكوم أكاديميا، حسب استطلاع أجرته الشركة بعد فترة التدريب، تركز المجموعة الآن على التطوير المستمر للمهارات التقنية والمهارات المهمة للتعامل مع العملاء.