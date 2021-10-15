«نيتسيتيرا» تحتفل بنجاحها في المنطقة خلال المعرض

المصدر: دبي - البيان

تحتفل شركة «نيتسيتيرا» السويسرية بـ15 عاماً من النجاح في الشرق الأوسط، خلال مشاركة الشركة في معرض «جيتكس» بدبي. كما تعرض الشركة خلال مشاركتها حلولها في مجال المدفوعات الرقمية الآمنة، والرعاية الصحية، والواقع المعزز، والنشر الرقمي.

وقبل 25 عاماً، استقطبت شركة «أول مشروع عميل لها، ألا وهو أول متجر بيتزا على شبكة الإنترنت في سويسرا، ووظفت أول موظفيها، ثم نمت الشركة الناشئة لتصبح شركة عالمية، وتوزعت مواقعها من أوروبا إلى الشرق الأقصى.

ويقع أحد تلك المواقع الاستراتيجية في الإمارات: والآن، يحتفل مكتب «نيتسيتيرا» في دبي بمرور 15 عاماً تكللت بالنجاح. وتعتبر «نيتسيتيرا»، التي ترغب بتنمية أعمالها إلى خارج القارة الأوروبية، أن مكتبها في دبي هو مفتاح باب الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط. وتشارك «نيتسيتيرا» في «جيتكس» هذا العام، بحضور أندريه فكوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة «نيتسيتيرا».

وقال رامي فودة، مدير شؤون المبيعات وتطوير الأعمال: يسعدنا أن نبرز إبداعاتنا في معرض «جيتكس»، وهو أكبر معرض تقني. ونحن نوفر خدماتنا لعملائنا في الشرق الأوسط بجودة عالية ونقدم لهم منتجات البرمجيات عالية الأمان، بالإضافة إلى الحلول الرقمية الفردية لمدة خمسة عشر عاماً - النهوض بالتحول الرقمي في المنطقة».