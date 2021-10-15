«بلديات أبوظبي» تجمع 31 جهة تحت شعار «حكومة المستقبل»

المصدر: أبوظبي- البيان

تشارك دائرة البلديات والنقل، ضمن جناح حكومة أبوظبي في فعاليات معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، والذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، ضمن منصة رقمية، تجمع تحت مظلتها 31 جهة حكومية وأكاديمية في أبوظبي تحت شعار «حكومة المستقبل».

وتعرض دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها للزائرين مجموعة من البرامج والمشاريع الرقمية، التي تدعم التحول الرقمي الكامل للعمل الحكومي، وتركز على تطوير جودة الحياة لسكان الإمارة، بما يسهم في دعم قدرات الأفراد وتعزيز مكانة أبوظبي العالمية كونها واحدة من أفضل الوجهات عالمياً للحياة والعمل.

ويمكن للزوار مشاهدة سلسلة من مقاطع الفيديو والتفاعل مع الشاشات الذكية، ضمن الجناح للتعرف وتجربة بعض الخدمات المبتكرة والرائدة التي تقدمها الدائرة، والتي تم إطلاقها في أبوظبي وتصميمها خصيصاً لجعل الحياة اليومية أسهل للسكان، ويدعم الأعمال التجارية، بما يدفع بالنمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.

وتعمل الدائرة حالياً على رقمنة خدماتها بنسبة 100% وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقدم الدائرة لمحة خلال أسبوع «جيتكس» تتضمن؛ مشروع حافلة عند الطلب، وخدمات الشؤون المؤسسية المشتركة في منصة سعيد، وخدمات الدائرة المتكاملة على بوابة «تم» الرقمية، بالإضافة إلى تقديم لمحة عن (قمة أبوظبي للمدينة الذكية) المزمع انعقادها في 22-23 نوفمبر الجاري، والتي تعتبر واحدة من أهم المنصات الإقليمية المتخصصة في رؤية مدن المستقبل.

والمعرض منصة تكنولوجية عالمية، تتيح الفرصة لحكومة أبوظبي للتعريف بمبادرات الجهات الحكومية في مجال الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والمنظومة الرقمية، التي يتم تطويرها لدعم البنية التحتية ّ الرقمية لإمارة أبوظبي، وتمكين ودعم وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية، متخصصة ومتعاونة وآمنة.