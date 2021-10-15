تعاون لإطلاق برنامج تسريع الأعمال «يلا إكس تك»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «فينتك جالاكسي»، منصة الابتكار المفتوح ومقرها الإمارات تعاونها مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي لإطلاق برنامج تسريع جديد.

ويهدف البرنامج لإعداد شركات التكنولوجيا الناشئة في العالم العربي من التوسيع خارج حدودها. وسيركز«يلا إكس تك» في البداية على شركات التكنولوجيا الناشئة في مصر والأردن، بهدف دعم رواد الأعمال وهذه الشركات على النمو عبر الحدود، والمساهمة في تعزيز منظومة الشركات الناشئة، لا سيما على مستوى تعزيز الابتكار والقدرة على المنافسة ودعم جهود التوظيف في البلدان المضيفة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسوف يساعد البرنامج في تعزيز الشمولية وتبادل الخبرات عبر الحدود، مع تجهيز الشركات الناشئة بالأدوات والموارد وشبكات الاتصال اللازمة للتوسع بنجاح في الأردن ومصر.

وبدعم من منصة الابتكار المفتوحة FinX22 القائمة على السحابة من شركة فينتك جالاكسي، سيساعد البرنامج في تسريع الشمول المالي للمجتمعات والشركات المحلية في مصر والأردن. وتتوافق منصة FinX22 مع أفضل المعايير الفنية الدولية لتوفر صندوق حماية API المصرفي المفتوح الذي سيمكّن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر والأردن من تطوير واختبار ونشر تطبيقاتهم.

وخلال مدة برنامج «يلا إكس تك» الذي يستمر لشهرين ، سيتم تزويد الشركات الناشئة المختارة بالمدربين والمشورة القانونية والتنظيمية، وفرص التواصل وغيرها من الأدوات التي ستساعدهم على إعداد استراتيجيات توسع فعالة ومتقنة تدعم نموهم عبر أنحاء البلاد.

وسيكون برنامج التسريع متاحًا أمام الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا أو التي تقوم أعمالها على التكنولوجيا، ويقع مقرها في الأردن أو مصر، وتقدم خدمات ومنتجات مبتكرة وقادرة على المنافسة في السوق المحلية، ومستعدة للتوسع. ويمكن للشركات المؤهلة تقديم طلباتها عبر منصة «يلا إكس تك» عبر الإنترنت. وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 21 أكتوبر، حيث يبدأ البرنامج يوم 31 أكتوبر. على أن تبدأ العروض التقديمية يوم 15 نوفمبر.