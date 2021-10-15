إلقاء الضوء على أبرز المبادرات الرقمية الوطنية في «جيتكس»

المصدر: دبي- البيان

تنطلق بعد غدٍ فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 21 أكتوبر. ويعد الحدث من أهم الفعاليات في مجال التكنولوجيا على مستوى المنطقة والعالم.

وسيضم المعرض هذا العام وعلى مدى أيامه الخمسة، ستة عروض مختلفة تتضمن الذكاء الاصطناعي وقمة مستقبل «بلوك تشين»، و«ماركيتنج مانيا» الخاص بالتسويق، بالإضافة إلى معرض خاص بشركات التكنولوجيا المالية «فينتك»، ويعد المعرض كذلك منصة رائدة لاستعراض أبرز المبادرات الرقمية الوطنية المتميزة.

ويلعب جيتكس دوراً محورياً في صياغة خارطة التقنية في المنطقة وتعزيز عمل شركات التكنولوجيا المشاركة من أكثر من 100 دولة، والتي ستقدم أحدث حلولها أمام أكثر من 100 ألف من الزوّار ورجال الأعمال وأكثر من 400 مستثمر من 140 دولة المتوقع حضورهم هذا العام لتبادل المعرفة وعقد الشراكات وبالطبع استقطاب المزيد من أصحاب المهارات التقنية. ويساهم المعرض كذلك في إبراز جهود الدوائر والمؤسسات المختلفة في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء في إطار جهود رسم خارطة الطريق نحو حكومات المستقبل.

دبي الرقمية

وتتوجه دبي الرقمية باسمها الجديد إلى جيتكس 2021، جامعة 31 جهة حكومية وخاصة في منصة واحدة بالدورة الحادية والأربعين من الحدث الضخم. وستعرض دبي الرقمية خلال المشاركة الكثير مما تحمله للغد الآتي من أفكار، واستراتيجيات ومشاريع ومبادرات. ومن على منصتها الموحدة ترسم دبي الرقمية لزوارها في جيتكس خارطة طريقها نحو الحياة الرقمية، وتستحضر لضيوفها رؤيتها في تنفيذ طموحات القيادة الرشيدة بإرساء الرفاهية والسعادة كغاية لا محيد عنها، والابتكار والتفكير المبدع الخلاق نهجاً للعمل والتطوير في عصر التحولات المتسارعة.

دوائر أبوظبي وتشارك دوائر ومؤسسات أبوظبي المختلفة في المعرض لتقديم احدث برامجها ومشاريعها الرقمية. وفي هذا السياق، تستعرض دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، منظومة الابتكار الرقمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، من خلال مجموعة من أحدث المبادرات الرقمية والابتكارات التكنولوجية، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 17 و21 أكتوبر.

وستسلط الدائرة خلال مشاركتها الضوء على أبرز محطات ومنجزات استجابة أبوظبي المتميزة لجائحة «كوفيد 19»، من خلال استعراض لأحدث التقنيات والابتكارات، التي تمت الاستعانة بها، لتعزيز كفاءة وفعالية خدمات الرعاية الصحية وسهولة الوصول إليها خلال الجائحة.

كما تستعرض الدائرة جهود أبوظبي الرائدة في مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات، التي يقدمها قطاع الرعاية الصحية، ومدى جاهزيته للمستقبل، وضمان استدامته من خلال التركيز على تطوير الكفاءات والابتكارات الرقمية وتوظيفها.

وقال الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة: نتطلع من خلال مشاركتنا إلى تسليط الضوء على منظومة الابتكارات الرقمية والتقنية في أبوظبي، واستعراض تجربتنا الرائدة في المجال وتعزيز سبل التعاون مع الشركاء والخبراء والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية. وتتطلع دائرة الصحة أبوظبي لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات والهيئات المحلية والعالمية من خلال عقد الشراكات المثمرة، التي تسهم في تحقيق المزيد من التعاون، والتي ترسخ مكانة أبوظبي كونها وجهة رائدة للرعاية الصحية والسياحة العلاجية للمرضى من مختلف أنحاء العالم.

وانطلاقاً من التزامها بتوفير أفضل السياسات والممارسات التنظيمية في القطاع الصحي لتحفيز الابتكار، ستسلط دائرة الصحة أبوظبي الضوء ضمن مشاركتها على عدد من الفرص الاستثمارية التي يزخر بها قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. مبادرات ومشروعات وستستعرض دائرة الصحة أبوظبي أيضاً عدداً من المبادرات والمشروعات الرئيسية بما في ذلك شهادة الاحتياجات في القطاع الصحي، ومحاكي إدارة تأثير الأمراض، ونظام تراخيص دائرة الصحة، ومشروع نقل وتوصيل المستلزمات الطبية باستخدام الطائرات بدون طيار «الدرون»، ومبادرات برنامج «مسرعات الرعاية الصحية».

شركات ناشئة

وتتطلع الدائرة لدعم 4 شركات ناشئة متخصصة بتوفير الحلول المبتكرة للمساهمة في تعزيز خدمات القطاع الصحي، وتجسيد الأهداف الاستراتيجية للدائرة والمتمثلة في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في الإمارة والارتقاء بخدماته، وستعمل الدائرة على دعم الشركات الأربع وهي«هاوس كول»، و«وينسك سمارت هوسبيتال»، و«بروفين ميد»، و MindTals من خلال موائمة الحلول التكنولوجية مع الاحتياجات الصحية المحلية وتقديم إطار تنظيمي ملائم لتطبيق التكنولوجيات وتنفيذها بالإضافة لتسهيل الوصول لشبكة أصحاب العلاقة والمستثمرين الراغبين بدعم ورعاية مشروعاتهم وأفكارهم وتحويلها إلى أعمال تجارية واعدة.