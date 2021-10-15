عرض 3 مشاريع رقمية لهيئة أبوظبي للإسكان

المصدر: أبوظبي- البيان

تشارك هيئة أبوظبي للإسكان في معرض (أسبوع جيتكس للتقنية 2021)، حيث ستعرض أهم مبادراتها ومشاريعها فيما يخص الخدمات الرقمية.

وتأتي مشاركة الهيئة تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي والذي يضم 31 جهة حكومية ومؤسسة أكاديمية تستعرض أكثر من 100 مبادرة ومشروع مبتكر في مجال التحول الرقمي، وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على برامجها ومبادراتها الإسكانية وجهودها الهادفة لتحقيق رؤيتها وطموحاتها.

وأكدت الهيئة على حرصها لتبني التكنولوجيا الذكية بهدف الارتقاء بتقديم خدماتها الإسكانية وتحسين تجربة المتعاملين وتطوير خدمات الهيئة بما ينسجم مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة. كما تسعى الهيئة إلى التسهيل على المتعاملين من خلال توفير الخدمات الرقمية والتي تقلل الجهد على المتعاملين وتحافظ على وقتهم.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2021 حزمة من برامجها ومبادراتها وأنظمتها وتطبيقاتها الذكية التي ساهمت في تفعيل وتعزيز التحول الرقمي في تقديم خدماتها الإسكانية وتركز الهيئة من خلال مشاركتها على ثلاثة مشاريع هي الإعفاء الذكي وأتمتة التحديث التلقائي بالإضافة إلى محفظة المشاريع الجيومكانية.

- المشروع الأول- الإعفاء الذكي: يهدف المشروع إلى توفير وجلب البيانات تلقائياً وإنشاء طلبات الإعفاء من سداد القروض الإسكانية بشكل استباقي لحظة حدوث تغير في وضع المتعامل يستحق بناء عليه الإعفاء وذلك بهدف تسهيل تجربة المتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم. بالإضافة إلى تلقي المتعامل رداً فورياً بشأن حالة اعتماد طلبه مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتعزيز رضا واستقرار المواطنين.

- المشروع الثاني- أتمتة التحديث التلقائي للطلبات: يهدف المشروع إلى أتمتة جلب وتحديث بيانات الطلبات الإسكانية لحظة تقديم الطلب، وأتمتة التفاعل مع المتعامل لاستكمل أية نواقص للطلب بغية استكمال البيانات لحظة تقديم الطلب الإسكاني ويمثل المشروع نقلة نوعية في استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة واستكمال الطلبات الإسكانية، كما يُعَد المشروع أحد أهم الأنظمة التقنية التي اعتمدتها الهيئة في تطوير وتحسين خدماتها.

- المشروع الثالث- محفظة المشاريع الجيومكانية: يهدف إلى إدارة ومراقبة المشاريع في إمارة أبوظبي وهو عبارة عن شاشة عرض تفاعلية Dashboardتعرض المشاريع الإسكانية وتفاصيل عن وضعها بالإضافة إلى الميزانيات والملاحظات وتظهر المشاريع على الخريطة ومن مميزات المشروع مساهمته في أتمتة التقارير وربطها بالمعلومات الواردة من الشركاء الاستراتيجيين.