«فورسبوينت» تعرض حزمتها من الحلول الأمنية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «فورسبوينت»، الشركة العالمية للحلول الأمنية الإلكترونية القائمة على البيانات، مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، حيث تعتزم استعراض حزمتها الكاملة من حلول الأمن الإلكتروني، إلى جانب تقديم الدعم لشركائها من قنوات التوزيع، خلال سعيهم لإرساء وتوطيد علاقات عمل جديدة، وتعزيز مسيرة نمو إيرادات عملائهم، من خلال اعتمادهم لمنصة «خدمة الوصول الآمن للطرفيات» SASE من «فورسبوينت».

وأعلنت «فورسبوينت»، توقيع اتفاقية نهائية، تستحوذ بموجبها على «خدمة أمن الطرفيات» SSE من «بيتغلاس»، حيث تعتزم فورسبوينت«، دمج منصتها الخاصة بخدمة الوصول الآمن للطرفيات القائمة على مفهوم «البيانات-أولاً»، ضمن منصة «خدمة أمن الطرفيات» SSE الرائدة من «بيتغلاس»، والتي تتضمن حل «الوسيط الآمن للوصول إلى السحابة» CASB، وحل «بوابة الوصول الآمن للصفحات الإلكترونية» SWG، وحل «الوصول الثقة صفر للشبكة» ZTNA، وحل «إدارة مستوى الأمان السحابي» CSPM، وحل «منع فقدان البيانات» المُدارة جميعاً من وحدة تحكم موحدة قائمة على السحابة، المجهزة بأكثر من 300 نقطة شراء حول العالم.

وواجهت فرق تقنية المعلومات والأمن لدى المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط، على مدار الأشهر الـ 18 الماضية، أوقاتاً عصيبة، وتحديات جمة، خلال سعيها لضمان استمرارية الأعمال خلال مسيرة التحول الرقمي السريع الذي تتبناه مؤسساتهم، فقد أصبحت البيانات لبنة البناء الأساسية للاقتصاد الرقمي في يومنا الراهن، إلا أن الفرص الواعدة والإخفاقات المحتملة المحيطة برحلة الابتكار هذه لا تُعد ولا تُحصى. وهنا، تبرز مكانة «فورسبوينت» على مستوى الحلول الأمنية، لـ «خدمة الوصول الآمن للطرفيات» SASE، القائمة على مفهوم «البيانات-أولاً»، ما يتيح الفرصة لعملائها من المؤسسات والهيئات الحكومية، القدرة على إضافة مزايا وخصائص الحلول الأمنية الإلكتروني الجديدة، القائمة على مفهوم «السحابة-أولاً»، والجاهزة للاندماج ضمن مختلف البيئات، بوتيرة سريعة، تتناسب ومتطلبات أعمالهم، وليس متطلبات الشركة الموردة.

وقال محمود سامي نائب رئيس المبيعات الإقليمية في الأسواق الناشئة بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «فورسبوينت»: التحول نحو مفهوم العمل من كل مكان، بات أمراً واقعاً اليوم، لذا، يجب على المؤسسات تأمين وحماية أصولها من البيانات والمعلومات الثمينة على الشبكات البعيدة عن محيطها. ويتمثل الدور الحيوي لخدمة الوصول الآمن للطرفيات القائمة على مفهوم «البيانات-أولاً»، في ضمان وصول العملاء إلى البيانات واستثمارها بأمان، وذلك من خلال صد الهجمات، وفتح قنوات استخدام البيانات. وستغتنم»فورسبوينت" فرصة مشاركتها في المعرض، لإطلاق «برنامج شركاء قنوات التوزيع المحدّث»، الذي يعدّ استثماراً نوعياً لنشر ودعم هذه الأنظمة.