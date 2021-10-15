«إيرباص» تقدم حلولاً هجينة للمهام الحرجة بقدرات متعددة الوسائط

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إيرباص عن مشاركتها في أسبوع «جيتكس» للتقنية هذا العام، حيث تسلط الضوء على دور حلولها التعاونية والمعززة بتقنيات اتصالات المهام الحرجة، وتشكّل منصة الشركة جزءاً من جناح مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، حيث تستعرض محفظتها الحافلة بالحلول الهجينة والقدرات متعددة الوسائط.

وتوفر إيرباص حلول اتصالات وتعاون سريعة وآمنة وسلسلة ومصممة خصيصاً، لتلبية جميع متطلبات العملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك العاملون على الخطوط الأمامية والعناصر الأمنية وفرق الطوارئ ومسؤولو السلامة العامة والموظفون الحكوميون، فضلاً عن موظفي قطاع النقل والطيران وغيرهم الكثير.

وتتضمن الحلول التي تعرضها الشركة في «جيتكس 2021»، «تاكتيلون آغنت» مع ميزة العميل الموحد الجديدة، و«تاكتيلون آغنت» مع القدرات متعددة الوسائط، وإيفيروس مانباك Everus Manpack، وتاكتيلون دابات t. وتجمع ميزة العميل الموحد بين القدرات متعددة الوسائط وحل «تاكتيلون آغنت 800» الهجين على منصة سحابية واحدة، بينما تم ربط منصة «تاكتيلون آغنت» متعددة الوسائط بكاميرات طائرات الدرون، لتوفير بث مباشر على المنصة عبر شبكة إل تي إي.

ويوفر جهاز إيفيروس مانباك خفيف الوزن القدرة على التواصل والتنسيق بكفاءة عالية في مختلف الأوقات والأماكن، من خلال توفير اتصال لاسلكي بنطاق ترددي عال، يعتمد على بروتوكول الإنترنت الخاص بالأجهزة المحمولة ويستخدم تقنية إل تي إي(LTE)، بينما يجمع جهاز تاكتيلون دابات بين ميزات الهواتف الذكية وأجهزة تيترا، حيث يتيح للمستخدمين، بفضل ميزة التجوال الهجين (Hybrid Roaming)، إمكانية التواصل بكفاءة عالية والتبديل بسلاسة بين خدمات أجهزة تيترا وشبكة إل تي إي، تبعاً لتوافر كل منهما.

وقال سليم بوري، الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى إيرباص: يمثل نشر حلول الاتصالات الهجينة الآمنة والموثوقة، إلى جانب القدرات متعددة الوسائط، ضرورة ملحة لحماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات، حيث صممنا حلولنا وتقنياتنا المبتكرة لدعم وتعزيز قدرات التنسيق والتعاون لدى الفرق، لتحقيق استجابة أكثر سرعة وكفاءة للحالات الطارئة والمساعدة على الارتقاء بمستوى التنسيق وتخفيض المخاطر، التي تهدد السلامة العامة، وسنسلط الضوء في «جيتكس» على الميزات الأساسية لمنصتنا الخاصة بالاتصالات والتعاون، «تاكتيلون آغنت»، وجهودنا في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وأماناً، وخططنا لدعم طموح الإمارات ورؤيتها على مدى الخمسين عاماً المقبلة.