«دو» تعرض في «جيتكس» خدمات حكومية تواكب المستقبل

المصدر: دبي- البيان

تشارك دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، في أسبوع جيتكس للتقنية 2021، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 17 – 21 أكتوبر الجاري. وتأتي المشاركة في الدورة الجديدة من المعرض، تحت شعار «الجيل الخامس... خدمات حكومية تواكب المستقبل».

وستعرض الشركة أمام زوار منصتها، محفظة شاملة من أحدث ابتكاراتها وحلولها المستندة إلى تقنية الجيل الخامس، والمصممة لتمكين الجهات الحكومية في الإمارات في مسيرة التحول الرقمي، فضلاً عن تعزيز جودة وكفاءة البنية التحتية الرقمية على المستوى الوطني. ويوفر الحدث منصة مثالية للشركة، لتسليط الضوء على جهودها ودورها الحيوي في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع العام للجمهور، لا سيّما في ظل الانتقال إلى عصر الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك مساهماتها في تعزيز التواصل الإنساني، وتمكين الأفراد ومجتمعات الأعمال، ودعم التنمية المجتمعية والارتقاء بجودة حياة الناس، عبر مختلف المجالات، وذلك بما ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية، وخرائط الطريق الاستراتيجية التي حددتها حكومة الإمارات، مثل استراتيجية الحكومة الرقمية 2025.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: ينصب تركيزنا في دو، على الاستفادة من الزخم الذي تحقق من خلال التطورات الأخيرة في مجال الرقمنة، وتسخير كافة الموارد المتاحة لدعم أهداف حكومة الإمارات ورؤيتها للمستقبل. ونؤمن في دو، بأن الابتكار التكنولوجي يشكل الركيزة الأولى والأساسية لتحقيق طموحات الإمارات خلال السنوات القادمة، ويتطلب ذلك منا جميعاً، مستوى أعلى من التنسيق، لتعزيز تحول العمليات والخدمات الحكومية، عبر اعتماد نهج رقمي شامل، يتمحور حول متطلبات المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وزوارها، فضلاً عن تمكين المستجيبين الأوائل وجهات إنفاذ القانون ومزودي خدمات المرافق والنقل، من الوصول بشكل سلس إلى المعلومات في الوقت الفعلي، من أي جهاز، وفي أي مكان، هذا بالإضافة إلى تنفيذ المزيد من مشاريع المجتمعات الذكية، التي ترتكز على بنية تحتية رقمية فائقة الترابط والاتصال. ونتطلع من خلال مشاركتنا في أسبوع جيتكس للتقنية 2021، إلى التواصل مع ممثلي المؤسسات والجهات الحكومية، وقادة قطاعات الأعمال، لاستكشاف السُبُل إلني يمكننا من خلالها لعب دوري حيوي في رسم معالم مستقبل الخدمات الحكومية في دولة الإمارات بالاعتماد على قوة التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

وتمكنت دو، انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى تسخير إمكانات تقنية الجيل الخامس، وتوظيفها لإحداث تحولات إيجابية ملموسة على صعيد تعزيز جودة حياة الناس والمجتمعات، والارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع العام، من ترسيخ مكانتها كمساهم رئيس وحيوي في مشهد التحول الرقمي في دولة الإمارات. وشهدت الفترة الماضية، تحقيق الشركة إنجازات لافتة على صعيد خططها لنشر شبكة الجيل الخامس على امتداد دولة الإمارات، حيث سجلت شبكة الجيل الخامس من دو، أعلى معدل سرعات على مستوى الإمارات العربية المتحدة، مع توفيرها أداءً محسناً وتجارب اتصال فائقة الجودة، لما لا يقل عن 90 ٪ من سكان الإمارات.

مجتمعات ذكية

وإضافة إلى ابتكاراتها الموجهة لدعم الجهات الحكومية، ستقدم دو خلال مشاركتها في المعرض، رؤيتها الخاصة بتنفيذ مشاريع المجتمعات الذكية فائقة الاتصال، تماشياً مع مهمتها كعامل تمكين رئيس للتقنيات الجديدة والمبتكرة. وإلى جانب تقنية الجيل الخامس، تشكل التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة متعددة الوصول، والحوسبة السحابية أيضاً، جزءاً من استراتيجية الشركة ورؤيتها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان. وستسلط العروض الأخرى التي ستقدمها دو في الحدث، الضوء على الإمكانات الهائلة لتقنية لجيل الخامس، والفوائد التمكينية التي توفرها حالات الاستخدام الجديدة والمستقبلية للهيئات والمؤسسات الحكومية، عبر مختلف القطاعات والمجالات. كما ستوفر دو في جناحها في المعرض، منصة خاصة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، لعرض منتجاتها وحلولها، وذلك كجزء من استراتيجية الشركة لدعم الشركات المحلية، وتمكينها من النمو والازدهار.