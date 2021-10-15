«ثريت كوشنت» تعرض منصتها لاستقصاء التهديدات

المصدر: دبي- البيان

تعرض «ثريت كوشنت» لمنصات عمليات الأمن، منصتها لاستقصاء التهديدات ThreatQ، خلال أسبوع «جيتكس» للتقنية 2021، ومن خلال المنصة، تستعرض الشركة مجموعة من الحلول التي تدعم المنهج القائم على البيانات مثل منصة الكشف والاستجابة الممتدة، ومنصة تنسيق وأتمتة الأمن والاستجابة.

وقال فراس غانم، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وباكستان لدى «ثريت كوشنت»: نخطط في «جيتكس 2021» لتسليط الضوء على منصة ThreatQ، ونأمل في التواصل مع مديري التكنولوجيا وأنظمة المعلومات في المنطقة، بالإضافة إلى الزوار من جميع أنحاء العالم، لنشرح لهم كيف يمكن لشركتنا أن تساعدهم في تحسين عملياتهم الأمنية وممارساتهم لاستقصاء الأمن السيبراني. يمثل أسبوع «جيتكس» للتقنية فعالية بالغة الأهمية لنا في «ثريت كوشنت» نظراً لكونه المعرض الأكبر والأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط، إلى جانب ما يوفره من فرص للتواصل مع المختصين بالقطاع سواء كانوا شركاء أم عملاء أم خبراء.

وتجمع «ثريت كوشنت» بين إمكانات الاستقصاء البشرية والأتمتة في منصة تركز على التهديدات، من خلال دمج العمليات والتقنيات الحالية في المؤسسة ضمن بنية أمنية واحدة. وبفضل تدفقات العمل القابلة للتهيئة، تستطيع «ثريت كوشنت» تسريع وتبسيط أعمال التحقق والتعاون بين الفرق لتتمكن من الكشف الاستقصائي وتحليل التهديدات والاستجابة لها.

وتشارك «ثريت كوشنت» إلى جانب موزعها ستارلينك في الجناح H1-C1، حيث يوجد المسؤولون التنفيذيون وخبراء الأمن السيبراني للتواصل مع الزائرين والمختصين في الفعالية ومناقشة مشهد التهديدات، واستعراض دور حلول «ثريت كوشنت» في تزويد المؤسسات بالمهارات المطلوبة، للتغلب على تلك الهجمات ومنعها من التأثير على أعمالها.