«اتصالات» و«سوايب» تطلقان عروضاً خاصة للشباب

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «اتصالات» والمنصة الرقمية «SWYP» إطلاق عروض الموسيقى والألعاب المخصّصة لفئة الشباب، والتي تتيح بيانات وشهراً مجانياً للمشتركين الجدد من الفئة العمرية 18 إلى 29 عاماً عند الاشتراك بباقة الموسيقى عبر منصتي «Deezer» و«JioSaavn» أو باقة الألعاب عبر منصة «Arena».

ويحصل مشتركو «اتصالات» للخطوط المدفوعة مسبقاً والمفوترة من فئة الشباب، بالإضافة إلى مشتركي منصة «SWYP» على باقة تضم الأغاني المتميزة عبر منصات «Deezer» أو«JioSaavn»، والألعاب عبر منصة «Arena» والبيانات التي يحتاجونها لهذه المنصات مقابل 18 درهماً إماراتياً شهرياً.

ويتيح هذا العرض للمشتركين الاستماع اللامحدود للموسيقى بما فيها الأغاني الحصرية من مختلف أنحاء العالم، وتصميم قوائم التشغيل لأغانيهم المفضّلة والانتقال ضمنها من غير إعلانات، بالإضافة إلى أكثر من 850 لعبة على الهاتف المتحرك خالية من الإعلانات دون القلق حول استهلاك البيانات. كما توفر «اتصالات» هدية مجانية للمشتركين الجديد وهي اشتراك مميز مجاني للشهر الأول.

و«Deezer» منصة فرنسية توفر خدمة الاستماع للموسيقى على شبكة الإنترنت لأكثر من 73 مليون أغنية بجودة عالية، وتتضمن المحتوى الحصري من «روتانا» وهي أكبر وأقوى الشركات العربية في تسجيل وإنتاج الأغاني العربية. كما توفر المنصة للمشتركين الدخول غير المحدود لأفضل الأغاني محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى الإذاعات التي تتوفر للاستخدام على أجهزتهم المفضّلة من خلال شبكة الإنترنت وبدونها. وتشتهر منصة «JioSaavn» بأنها منصة هندية توفر الاستماع للموسيقى على شبكة الإنترنت لملايين الأغاني تشمل أحدث أغاني بوليوود باللغات الهندية والتاميلية والتيلوغوية، وغيرها. كما تعد منصة «Arena» واحدة من أحدث تطبيقات الألعاب من «اتصالات»، وتوفر لعشاق الألعاب الإلكترونية أكثر من 850 لعبة من الفئة المميزة تم تطويرها بالشراكة مع شركة «Gameloft Business Solutions».

ويمكن لعملاء «اتصالات» الاشتراك بهذا العرض من خلال طلب الرمز *101*18#، أو من خلال تطبيق My Etisalat UAE، والموقع الإلكتروني www.etisalat.ae. بينما يمكن لمشتركي SWYP الاشتراك بهذا العرض من خلال استخدام تطبيق SWYP أو الرمز *101*18#.