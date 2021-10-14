"جابرا" تعرض حلول للعمل الهجين في جيتكس جلوبال 2021

المصدر: البيان

أكدّت "جابرا" مشاركتها في الدورة 41 من أسبوع جيتكس للتقنية الذي ينطلق الأحد المقبل في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 21 أكتوبر 2021.

وستقوم الشركة العالمية الرائدة في حلول الصوت والفيديو والتعاون خلال معرض التكنولوجيا العالمي بعرض مجموعتها الواسعة من سماعات الرأس الاحترافية المتقدمة وأجهزة مؤتمرات الفيديو الذكية والتقنيات المصممة لمساعدة المؤسسات على الإنتاجية والتغلب على تحديات التكيف في بيئات العمل المختلطة.

وتم تصميم الحلول الجديدة لتجمع بين تقنيات اتصال الفيديو الغامرة وتقنيات الصوت ذات المستوى العالمي والميزات الذكية الداعمة للاجتماعات والتعاون.

وقال نيكولاس بليو، العضو المنتدب لأوروبا الشرقية وروسيا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في "جابرا" متحدثاً عن أهمية التحديث التكنولوجي في مكان العمل من أجل إنتاجية أفضل: "نحن سعداء للغاية للمشاركة في جيتكس إلى جانب أفضل شركات التكنولوجيا العالمية المساهمة في دفع عملية التحول الرقمي. ونتطلع قدماً إلى عرض حلولنا الخاصة بالعمل الهجين والمثالية لمكتب المستقبل. إن مشاركتنا في أكبر معرض تكنولوجي هي دليل التزامنا الراسخ تجاه خلق مستقبل عمل هجين متكامل ومرن ومساعدة المؤسسات من مختلف الصناعات على بناء بيئة عمل عن بعد أكثر صحة من خلال توفير أدوات تحول رقمي فعالة".

العمل الهجين

ويعبّر "العمل الهجين" عن نموذج العمل السائد في المستقبل ويمكن من خلاله العمل من المكتب أو المنزل أو عن بُعد في أي وقت وفي أي مكان مع الحفاظ على نفس جودة الاتصال والتواصل البشري.

ووفقًا لأبحاث "جابرا"، قال 68% من الموظفين أن أسبوع العمل المثالي يتضمن مزيجًا متوازنًا من العمل من المنزل والمكتب معاً. ومع ذلك تواجه العديد من الشركات تحديات التعاون أثناء التكّيف مع هذا الوضع الطبيعي الجديد. ويشير بحث آخر من "جارتنر" Gartner إلى أن 71% من قادة الموارد البشرية قلقون بخصوص تعاون الموظفين هذا العام بشكل أكثر مقارنة بما قبل جائحة "كوفيد-19"، ما يشير إلى ضرورة إعادة التفكير في كيفية تحديث أنظمة العمل سعياً لمواجهة تلك التحديات وتحقيق أفضل النتائج.

مؤتمرات الفيديو

ومع التغيير الجذري الذي أحدثته الجائحة، أصبح الناس اليوم أكثر تباعداً من السابق، وعليه تحتاج المؤسسات إلى التكيف بسرعة والتفكير في كيفية إجراء اجتماعات عن بُعد بشكل فعّال دون المساس بجودة الصوت والفيديو.

وتمكنت "جابرا"، من خلال ريادتها في مجال إنتاج الصوت الاحترافي، من تلبية متطلبات واقع العمل الجديد من خلال تقديم تقنية فيديو متقدمة ومبتكرة بزاوية رؤية 180 درجة علاوة على مجموعة من الميزات الفريدة الذكية التي يمكن أن تمكّن من إعادة تشغيل اجتماعات آمنة وواقعية قدر الإمكان.

مستقبل العمل

وستقوم "حابرا" خلال جيتكس بشرح نظرتها حول مستقبل العمل من خلال عرض أحدث منتجاتها في منصة توفر تجربة تفاعلية للزوار. وسيكون فريق "جابرا" متواجدين على الأرض لتوضيح نماذج العمل الهجين المختلفة والتي تتراوح من المكتب المنزلي والاندماج مرة أخرى في المكتب إلى العمل أثناء التنقل.

وأضاف نيكولاس بليو: "أصبح ضرورياً جعل الحياة تبدو وتُسمع بشكل أفضل في عالم العمل الهجين الجديد، ونحن متحمسون للتفاعل مع زوار منصتنا في جيتكس ومشاركتهم أحدث حلول التعاون المرئي والصوتي".

ويقع جناح "جابرا" - قاعة الشيخ راشد ، منصة رقم H-8 A5.