لينوفو تعيّن علاء البواب بمنصب المدير العام الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي-البيان

أعلنت لينوفو عن تعيين علاء البواب في منصب المدير العام الجديد لمجموعة لينوفو لحلول البنية التحتية التقنية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبصفته المدير العام الجديد لمجموعة لينوفو لحلول البنية التحتية التقنية، سيكون علاء مسؤولاً عن تطوير خطة واستراتيجية الأعمال والإشراف على تنفيذ خطط نمو الاعمال و المبيعات، كما سيركز أيضاً على توطيد العلاقات مع عملاء وشركاء لينوفو في المنطقة.

ويُعرف علاء في المنطقة بتميزه كرئيس لإدارة الاعمال، ويمتلك أكثر من 25 عاماً من الخبرة في شركات التكنولوجيا الرائدة. وهو متخصص وذو خبرة طويلة في بناء رؤى واستراتيجيات الشركات وتحفيز فِرق العمل على تحقيق النتائج. وانضم علاء إلى لينوفو قادماً من هواوي، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس مجموعة شركات الأعمال – الشبكات الذكية في الشرق الأوسط، وشغل سابقاً مناصب في سيسكو و²EMC وHPE وغيرها. ويحمل علاء إجازة مع مرتبة الشرف من قسم الهندسة الكهربائية من جامعة ماركيت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جيوفاني دي فيليبو، رئيس مجموعة لينوفو لحلول البنية التحتيتة التقنية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يُعرف علاء بجدارته كمدير متميز للأعمال يجلب العزم والتحفيز والطاقة الايجابية لفرق الاعمال. ولديه خبرة كبيرة في التعامل مع العملاء وسجل عقود وصفقات لمشاريع ضخمة من خلال التركيز على توطيد العلاقات وبناء الثقة مع العملاء والشركاء. ويلتزم علاء بتحقيق نتائج تفوق التوقعات ونقل دول الشرق الأوسط وأفريقيا إلى اعلى المستويات من خلال نمو الاعمال. ويسعدنا أن نرحب بخبراته الهامة في أسواق الشرق الأوسط لدى شركة لينوفو لحلول البنية التحتية التقنية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وسنعمل تحت إرشاده على توفير التقنيات الأكثر ذكاءً لجميع عملائنا في المنطقة".