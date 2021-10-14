عزف السيمفونية العاشرة لبيتهوفن بالذكاء الاصطناعي.. فيديو

المصدر: البيان

قامت فرقة موسيقية بعزف السيمفونية العاشرة لبيتهوفن من خلال اللجوء إلى فريق من خبراء الموسيقى الدولية والذكاء الاصطناعي.

يذكر أنه قبل وفاته، بدأ لودفيغ فان بيتهوفن في كتابة السيمفونية العاشرة، لكنه فارق الحياة وترك عددا قليلا من الملاحظات والنوتات الموسيقية.

في العام 2019، أي بعد حوالي 250 عاما من وفاته، تم تشكيل الفريق الذي عمل بجدّ لإكمال سيمفونية بيتهوفن غير المكتملة.

كانت الفكرة هي استخدام الذكاء الاصطناعي للتحليل والتعلم من جميع بيانات إرث بيتهوفن الفني.

واستغرق الأمر بعض الوقت ومع انتشار جائحة كوفيد-19 وتدابير الإغلاق لم يتمكن الفريق من تقديم السيمفونية في عيد الميلاد الـ 250 لرحيل بيتهوفن.

ولكن تم استغلال الوقت الإضافي لتحسين العمل وجعل السيمفونية المكتملة الآن عملًا فنيًا أفضل، وفق "يورونيوز".