وزير الموارد المعدنية والتكنولوجيا الخضراء البوتسواني يزور بورصة دبي للماس

المصدر: دبي - البيان

استقبل مركز دبي للسلع المتعددة ليفوكو ماكسويل مواجي، وزير الموارد المعدنية والتكنولوجيا الخضراء وأمن الطاقة لجمهورية بوتسوانا، في بورصة دبي للماس. ورافق الوزير وفدٌ من «شركة أوكافانغو للماس» البوتسوانية، والتي تعتبر من أبرز موردي الماس في السوق.

وأشرفت الشركة أيضاً على عرض الماس البوتسواني في بورصة دبي للماس للمرة الأولى.

وخلال مرافقة الوفد في جولة داخل بورصة دبي للماس، أكبر منشأة لمزادات الماس في العالم، سلَّطَ أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أمامهم الضوء على دور دبي متنامي الأهمية كأحد أكبر مراكز تجارة الماس العالمية. وناقش الجانبان كيف يمكن لدبي وبوتسوانا تعزيز العلاقات القائمة بينهما من أجل تنمية التجارة الثنائية.