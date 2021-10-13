19 جهة اتحادية في منصة موحدة لـ «تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» في جيتكس

المصدر: دبي- البيان

استكملت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، استعداداتها للمشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2021، والذي تقام فعالياته في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات، في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الحالي، وتتضمن مشاركة الهيئة لهذا العام، إطلاق واستعراض تسعة مشاريع مبتكرة من مشاريعها، التي تجسد أسلوب الحياة الذكي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشارك الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية، بمنصة موحدة للحكومة الرقمية، تحتضن 19 جهة حكومية اتحادية، وتعرض أهم إنجازاتها في مجال التقنيات الحديثة، وتسخيرها في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية، وإسعاد المتعاملين، وتعزيز مبدأ الحكومة الواحدة، وخدمات التكنولوجيا المميزة.

وتمثل المشاريع جملة جديدة من مساهمات الهيئة في تعزيز أسلوب الحياة الذكي في دولة الإمارات، ودعماً لعملية الانتقال إلى المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي والمدينة الذكية، وتطوير آلية التعامل مع تقنيات العصر لخدمة الإنسان، من خلال تقديم حلول تقنية عصرية، ترتبط بمتطلبات حياة الإنسان اليومية.

قال المهندس ماجد المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: تعد دورة هذا العام من أسبوع جيتكس، استثنائية بالفعل، فهي تؤكد عودة النشاط والحيوية إلى قطاع المعارض والفعاليات الكبرى في دولة الإمارات. وهي تتزامن مع عام الخمسين، الذي ننطلق فيه نحو مرحلة جديدة، لتحقيق المزيد من الإنجازات، برعاية قيادتنا الرشيدة. ونحن سعداء بأن تكون هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في قلب الحدث، من خلال منصتها الموحدة، والتي تضم 19 جهة اتحادية، في تأكيد لروح الشراكة، والفريق الوطني الواحد الذي تميّزنا به على امتداد مسيرة التحول الرقمي، وسنعززه أكثر فأكثر، خلال المرحلة المقبلة، بإذن الله.

وستشهد دورة هذا العام، إطلاق مبادرات غير مسبوقة في مجال تقديم الخدمات الحكومية، عبر مختلف المنصات الرقمية من أي وقت، وعلى مدار الساعة، وانسجاماً مع مبدأ الحكومة الشاملة، التي تضع احتياجات المتعامل في رأس الأولويات. وستستعرض الهيئة أبرز المستجدات والأرقام والإحصاءات الخاصة بالهوية الرقمية، والتوقيع الرقمي، والمحفظة الرقمية، ومبادرات أخرى مبتكرة، ومن خلال عرض تفاعلي فريد، ستستعرض الهيئة أهمية قطاع الاتصالات، خصوصاً في الحالات الطارئة، وأهم المبادرات التي أطلقتها الهيئة، لضمان استمرار تقديم الخدمة في مختلف الظروف. كما ستكشف الهيئة عن خارطة الطريق للحكومة الرقمية.

والجهات الـ 19 المشاركة في المنصة، تشمل: وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والجمارك وأمن المنافذ، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصندوق الزكاة، وبريد الإمارات.