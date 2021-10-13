«داماك العقارية» تحول إدارة عمليات المكاتب إلى المجال الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت داماك العقارية، نجاحها في تشغيل منصة شاملة تغطي كل أعمالها المتعلقة بمتطلبات إدارة عمليات المكتب الخلفي، وذلك في إطار مبادرات التحول الرقمي التي تنتهجها الشركة. وتقدم منصة «داماك سنترال» مجموعة من الحلول المتكاملة التي تركز على جميع أنشطة الاتصال وآفاق التعاون وآليات اتخاذ القرارات والخدمات الداخلية بين الإدارات والموظفين. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة الهادفة إلى تبني التحول الرقمي على نطاقٍ واسع، بما يضمن لها اكتساب المزيد من المرونة والقدرة على المنافسة، ومساعدتها على تقديم أفضل الخدمات لعملائها باعتبارهم أولوية رئيسية.

وقال جايش ماغانلال، الرئيس التنفيذي للمعلومات لدى داماك العقارية: «استغرق تطوير المنصة عاماً وثلاثة أشهر تقريباً، لتتيح لنا هذه الفترة إجراء الاختبارات اللازمة بالكامل على المنصة، ومن ثم ضبطها لتقوم بالعمليات المتوقعة على النحو الأمثل».

وأضاف: «اعتمادنا على هذه المنصة الجديدة، يمكّننا من إتمام العمليات بطرق مبسطة، وتسهيل الحصول على الموافقات الضرورية من إدارة الشركة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأي نوع من الطلبات داخل داماك، والتي تتم عبر البرامج المختلفة للمكتب الخلفي. إننا على يقين بأن هذه المنصة ستزيد كفاءتنا، وستساعدنا في تقليل التكاليف التشغيلية».

ويقود علي سجواني، مدير عام العمليات في داماك العقارية، عملية التحول الرقمي في الشركة. وتحت قيادته، تمكنت داماك من تسجيل قفزات نوعية وتحقيق إنجازات كبيرة في المجال الرقمي، وهو ما عزز من كفاءتها وقدراتها التنافسية في السوق.

وتضم منصة «داماك سنترال» العديد من الخصائص المتطورة، لعل أبرزها أتمتة المذكرات الداخلية، ومنح الموافقات السريعة للمشتريات، والأتمتة الكاملة لجميع محاضر الاجتماعات، وإدارة المذكرات وتتبعها، والتكامل التام مع برنامج إدارة المهام الذي يعمل تلقائياً على تحديد المهام للأفراد مباشرة بعد الاجتماع. كما تعمل المنصة أيضاً على إتاحة الوصول إلى التقارير التحليلية والخدمة الذاتية للموظفين والدعم الفني وبطاقات العمل الرقمية والعروض الحصرية المتاحة للموظفين.

وساعدت المنصة على تسريع آليات التحول الرقمي في الشركة، وتوفير الحماية المستقبلية لها، وإكسابها المزيد من المرونة لمواكبة آخر التطورات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا. وقال ماغانلال: حتى نتمكن من المضي قدماً في قطاعنا، سنواصل تطوير الابتكارات التي تساعدنا على تقديم خدمات أفضل لموظفينا وعملائنا. وهذا ما يفسر التزامنا الكامل بتبني أفضل التقنيات التي تضمن لنا أعلى درجات الاستعداد لمختلف التحديات والفرص المتاحة مستقبلاً.