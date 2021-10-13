عطل فني يضرب سناب شات حول العالم

المصدر: وكالات

أصاب عطل فني منصة سناب شات Snapchat للتواصل الاجتماعي حول العالم، منع مستخدميه من التعامل مع خدمات التطبيق تماماً.

تلقى موقع Downdetector، الذي يراقب الأعطال والمشاكل التي يتعرض لها المواقع والتطبيقات الأكثر شعبية، شكاوى عدة من مستخدمي سناب شات، تفيد بوجود عطل مفاجئ في الخدمة.

وقالت شركة سناب، من خلال حساب الدعم الخاص بها على موقع تويتر، إنها على علم بوجود مشكلة تمنع العديد من مستخدمي التطبيق، وإنها تعمل على إصلاح المشكلة التي تتسبب في ذلك.

جدير بالذكر خدمات فيسبوك انقطعت الأسبوع الماضي لأكثر من 7 ساعات، وتوالت بعدها انقطاعات لجميع خدمات الشركة من تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وماسنجر وواتسآب.