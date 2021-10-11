ميزة جديدة تسمح لضعاف السمع والبصر باستخدام «يوتيوب»

المصدر: البيان

أعلن موقع «يوتيوب» عن ميزة جديدة من شأنها أن تتيح لضعاف السمع والبصر باستخدام منصته.

وبحسب ما أفاد موقع «العربية»، فإن «يوتيوب» طوَّر بعض أدوات التسميات التوضيحية للمقاطع المصورة، ما يسهل على المزيد من القنوات إضافة نص التسمية التوضيحية إليها.

وتشمل الخطوة التطويرية توفير تسميات تلقائية للبث المباشر باللغة الإنجليزية لجميع صناع المحتوى.

وكانت التسميات التوضيحية التلقائية متاحة للقنوات التي تضم أكثر من 1000 مشترك، والتي كان الوصول إليها محدوداً.

ويساعد هذا التغيير، إلى جانب بعض التحسينات المستقبلية، في جعل المنصة في متناول الأشخاص الصم أو ضعاف السمع.

وتتضمن بعض هذه التحديثات إتاحة التسميات التوضيحية التلقائية المباشرة لـ12 لغة أخرى بدلاً من اللغة الإنجليزية فقط، منها اليابانية والتركية والإسبانية، والقدرة على إضافة مسارات صوتية متعددة إلى مقطع فيديو لدعم لغات متعددة وأوصاف صوتية لذوي البصر المحدود.

وتفتح «يوتيوب» الآن الخيار أمام جميع القائمين بالبث، ما يمنح صناع المحتوى المزيد من الطرق لزيادة إمكانية الوصول إلى المحتوى الخاص بهم، ويمكن تمكين التسميات التوضيحية التلقائية المباشرة عبر إعدادات البث.