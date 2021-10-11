حلول جديدة لـ«فوكس سوفت نت» في «جيتكس»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة فوكس سوفت نت، المزود للتطبيقات المؤسسية وتطوير البرمجيات، عن الإطلاق العالمي لحلولها الجديدة لتخطيط الموارد المؤسسية Focus X، وذلك خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2021.

ويتمتع الجيل الجديد من الحلول بإمكانات الحوسبة في الذاكرة ويوفر القوالب الجاهزة، كما يتوفر على الأجهزة المحمولة ليعمل على تمكين المؤسسات من خلال التطبيقات المستقبلية بالذكاء الاصطناعي والإحصاءات القائمة على تعلم الآلة والتحليل التنبؤي وإمكانات التنبؤ.

وقال علي حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة فوكس سوفت نت: تتضمن الحلول محركاً متقدماً للذكاء الاصطناعي يميّزه عن الحلول التقليدية لتخطيط الموارد المؤسسية، كما تسمح للمستخدمين بالتواصل لطلب إجراء المهام المختلفة كإحضار البيانات والوثائق والتقارير وغيرها. أما التحليل التنبؤي القائم على الذكاء الاصطناعي فيساعد العديد من القطاعات في توقع حجم المبيعات والتصنيع ومتطلبات المخزون.